日本賽》李洋／王齊麟直落二收拾日本組合 勇奪東京奧運後首冠

李洋／王齊麟擊敗日本組合奪冠。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在超級750系列日本公開賽決賽，以21：19、21：13擊敗日本小林優吾／保木卓朗，奪下本季首冠，也是兩人自東京奧運摘金後的首座冠軍。

世界排名18的李洋／王齊麟在2021年奪下東京奧運金牌後，一度面臨低潮，本季雖獲得亞錦賽銅牌，但王齊麟先受傷，後來李洋也扭傷腳踝，傷病問題讓兩人狀態起伏不定。

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不過，李洋／王齊麟持續調整狀態，找到和傷病共存的方法，這週回到奪下奧運金牌的幸運地日本，他們一路過關斬將闖進4強，昨天以直落二力退世界排名第1的印尼強敵阿爾弗蘭／阿利安托，自去年台北公開賽後再度晉級決賽。

李洋／王齊麟今遭遇世界排名第5的地主小林優吾／保木卓朗，兩組人馬4度過招，麟洋配取得3勝1負優勢。

找回信心的李洋／王齊麟，今天開賽取得8：3領先，但在18：15時，李洋為了撲救一記後場球而重摔，直接腹部著地，看似有些不適，仍強忍疼痛續戰；該局尾聲，日本組合一連拿下4分，追成19：19平手，但麟洋配成功頂住壓力，以21：19先馳得點。

李洋／王齊麟第2局開賽和日本組合纏鬥，李洋一記突襲後場的長球得分後，帶動氣勢，取得11：7領先。暫停過後，日本頻頻發球失誤，麟洋配持續擴大領先，最終以21：13拿下勝利。

李洋／王齊麟擊敗日本組合奪冠。（美聯社）

李洋／王齊麟奪冠。（美聯社）

李洋、王齊麟在日本公開賽奪冠。（Badminton Photo提供）

李洋、王齊麟在日本公開賽奪冠。（Badminton Photo提供）



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