MLB》季初手感超火燙卻不幸受傷 費城人傳看上紅襪171轟明星外野手

杜瓦爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪季前以1年700萬美元合約簽下34歲明星外野手杜瓦爾（Adam Duvall），以鞏固中外野防區。而據《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Pete Abraham）報導，急需右打者的費城人已經對杜瓦爾展現濃厚興趣。

杜瓦爾總計10年生涯扛出171轟，具有出色長打實力，今年季初8場比賽更繳出.455/.514/1.030的超狂打擊三圍，然而他不幸地遭遇手腕骨折，直到6月才傷癒歸隊，從回歸至今的打擊三圍僅.211/.279/.395。這也是杜瓦爾較為人詬病之處，近年他在全壘打表現上偶有佳作，但更常受到傷勢困擾，他在2021年扛出38轟，但去年成績下滑，也因手腕手術缺席大半季。

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從費城人角度來看，在陣中有著哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、史托特（Bryson Stott）、馬許（Brandon Marsh）與凱弗（Jake Cave）等一票左打之下，在打線中增添一名有長打能力的右打者是必要之舉。

但就紅襪角度而言，似乎沒有交易杜瓦爾的義務。《MLBTR》分析，由於杜瓦爾明年將成自由球員，現在又處於外卡的激烈爭奪戰中，紅襪可能會比照J.透納（Justin Turner）的模式辦理，保留他進入季後賽。

但《MLBTR》點出，如果紅襪能夠獲得不錯的報價，也有機會將杜瓦爾交易，當杜瓦爾在傷兵名單時，前大物杜蘭（Jarren Duran）似乎已證明有站穩大聯盟中外野的實力，加上兩名不動的角落外野吉田正尚與維杜戈（Alex Verdugo），紅襪在外野戰力上仍算充足。

不過與費城人情況類似，上述三人皆為左打，因此紅襪仍可將杜瓦爾視為右打的備案，但紅襪似乎也已有人選，韓裔工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）今年化身左投殺手，對戰左投的打擊三圍達358/.475/.457。目前仍不清楚紅襪是否對此交易感興趣，若費城人最終無法交易來杜瓦爾，潘姆（Tommy Pham）與葛里查克（Randal Grichuk）也是潛在目標。

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