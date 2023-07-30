中職》「台中棒球教父」入選名人堂 今在明星賽舉辦頒獎儀式

「2023中華職棒明星對抗賽」因雨延至今（30）、明兩日在台中洲際棒球場舉行（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2023中華職棒明星對抗賽」因雨延至今（30）、明兩日在台中洲際棒球場熱鬧舉行，賽事活動有簽名會、全壘打大賽、明星對抗賽等，運動局長李昱叡感謝來自全國上萬球迷入場力挺棒球，並表示「台中棒球教父」魏來長在今年獲入選台灣棒球名人堂殊榮，規劃於今日舉辦頒獎儀式。

李昱叡表示，此屆明星賽延續去年組隊方式，由球迷票選出的台灣職棒明星隊與台灣隊進行兩場對抗賽，台職明星隊由今年世界棒球經典賽中華隊總教練林岳平帶領，台灣隊則由今年底亞洲職棒冠軍爭霸賽總教練陳金鋒領軍，人氣與實力的交鋒相當吸睛。

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運動局表示，而受到球迷喜愛的戰技賽「趣味接力賽」，以及最刺激的「全壘打大賽」，將讓台中充滿棒球的熱情氛圍。

李昱叡指出，台中市除獲得國際棒壘球總會肯定獲頒為世界棒球之都，洲際棒球場更是國內指標性棒球場，也是職棒中信兄弟主場，近年台中也接連舉辦2019亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球錦標賽；睽違10年，今年再度成功舉辦2023世界棒球經典賽，今年也將舉行U18世界盃棒球錦標賽、亞錦賽，多項重要國際賽事在台中接棒登場，棒球運動持續在台中蓬勃發展。

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