U12世界盃》「少棒公主」上演三振秀 委內瑞拉大勝澳洲

委內瑞拉女投手聖多瓦爾。（大會提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕委內瑞拉昨首戰擊敗墨西哥，今天再和澳洲隊交手，推出陣中唯一女選手聖多瓦爾（Francys Sandoval）先發，聖多瓦爾投滿4局、送出8次三振、失2分，隊友火力支援下，19:2大勝澳洲隊。

賽後，聖多瓦爾接受隊友恭賀，總教練埃爾德（Rafael Herde）也給她擁抱鼓勵。埃爾德說：「佛蘭西斯（聖多瓦爾）在美洲區的比賽就有好表現，昨天賽後，全隊也很期待她的發揮，今天有發揮平常的水準。」

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聖多瓦爾在家鄉效力父親執教的球隊，昨受訪時透露，自己IG上自介「Princesa del Béisbol menor（少棒公主）」稱號就是來自父親的球隊。隊上的教練則透露，聖多瓦爾最快球速能來到68英哩（約109公里）。

U12首戰登板交出好投，聖多瓦爾說：「要先感謝教練的信任，對自己今天表現很滿意。我們的團隊都很團結，能贏球很開心。」面對的對手時常都是男生，聖多瓦爾笑說：「能贏過男生，開心而且驕傲。」

委內瑞拉女投手聖多瓦爾。（大會提供）

聖多瓦爾。（記者林宥辰攝）

聖多瓦爾。（記者林宥辰攝）

聖多瓦爾。（記者林宥辰攝）

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