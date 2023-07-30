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U12世界盃》美國隊韓裔捕手綽號「曼巴」 想致敬球星布萊恩

2023/07/30 14:15

美國隊捕手布萊恩．朱昨面對紐西蘭隊單局雙響。（大會提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕美國隊昨43:1大勝紐西蘭隊「火力展示」後，今天和巴拿馬隊交手打得難分難捨，首局雙方各得1分，美國隊還一度被巴拿馬隊追平，5局連得3分後，最終6:4贏球。

美國隊捕手布萊恩．朱（Bryant Ju）昨上演單局雙響，今天只靠保送上壘，但之後站上三壘的他靠精準判斷搶攻本壘，造成對方投手犯規，拿下保險分。

布萊恩．朱的名字和已故NBA湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）的姓氏相同，在球隊裡他的綽號叫「曼巴（Mamba）」，背號也一樣是「24」。

布萊恩．朱透露，自己的偶像就是「黑曼巴」布萊恩，他說：「我欣賞Kobe很久，在他過世後，我決定把自己的背號改成24號，隊友也開始叫我『曼巴』。」

布萊恩是韓裔第3代，他說自己的祖父母是韓國出生，但他不知道自己的姓氏漢字。

昨布萊恩．朱上演單局雙響，其中一轟還是滿貫砲，當他回本壘時，隊友欣喜若狂向他擊掌道賀，但布萊恩本人表情平靜。布萊恩解釋：「當下已經贏了許多分，我不想表現得太興奮，會顯得太不尊重對手。」至於今天較膠著的戰況，身為主戰捕手的布萊恩認為，雖有幾次失投，但整體而言投捕發揮都很正常。

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