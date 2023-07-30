世大運柔道》廖宇蓉闖進銅牌戰 對決瑞士女將拚獎牌

廖宇蓉（白衣）。（大專體總提供）（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣柔道女將廖宇蓉今在世大運女子70公斤級闖進4強，可惜不敵德國女將無緣晉級金牌戰，但仍有機會爭銅，預計下午4點半將碰上瑞士好手薇特莉（Gioia Nora Vetterli），爭取個人首面世大運獎牌。

北市大研二的廖宇蓉2019年時曾在世錦賽拿下第7名，表現備受期待，但後來因身體狀況需要服藥體重上升，不得不轉換量級，一度面臨低潮。

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廖宇蓉在今年7月初的亞洲公開賽台北站摘下女子70公斤級金牌，也是她轉換量級的首面國際賽獎牌，為她增添信心。

今天台灣有兩名柔道女將接力出擊，63公斤級的袁姵君在32強止步。廖宇蓉則是從16強出發，先擊敗巴西女將古賀美（Maria Paula Lizardo Guilherme），接著在8強戰力退美國好手美國加莉加（Alexandra Garriga），可惜4強戰不敵德國博克（Samira Bock），無緣闖進金牌戰，仍能爭奪銅牌。

廖宇蓉預計在下午4點半後的銅牌戰登場。

廖宇蓉（白衣）。（大專體總提供）（記者粘藐云攝）

廖宇蓉（白衣）。（大專體總提供）（記者粘藐云攝）

袁姵君（藍衣）。（大專體總提供）（記者粘藐云攝）

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