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明星賽Live》2局攻4分奠定勝基 明星隊奪首戰勝利

2023/07/30 21:28

第九局（台灣3：6明星）

9上:明星隊換投:林凱威，孔念恩三振出局，劉基鴻中間方向穿越安打，辛元旭中外野飛球出局，戴培峰投手上空小飛球因為捕手接球失誤上壘，林靖凱游擊滾地球出局，比賽結束。

第八局（台灣3：6明星）

8下，台灣隊換投:曾峻岳，福來喜中外野飛球出局，林立投手強襲球出局，蘇智傑游擊滾地球出局。

8上，明星隊換投:富藍戈，台灣隊換上代打宋嘉翔，宋嘉翔左外野飛球出局，岳政華三振出局，劉俊豪三振出局。

第七局（台灣3：6明星）

7下，台灣隊換投：岳少華，明星隊換上代打蘇智傑，蘇智傑滾地出局。拿莫．伊漾三壘界外飛球，辛元旭未能順利接殺。拿莫．伊漾選到四壞保送上壘。林安可外野飛球出局。周思齊代打敲出右外野方向安打，一、三壘有跑者。詹子賢中外野安打帶有一分打點，一、二壘有跑者。吉力吉撈．鞏冠敲安進帳保險分，一、二壘有跑者。范國宸被三振。

7上，上局代打的吉力吉撈．鞏冠鎮守一壘，范國宸鎮守三壘。劉基鴻小飛球出局，辛元旭右外野方向二壘安打，林靖凱一壘界外飛球出局，宋晟睿三壘滾地球出局。

詹子賢一分安打。（記者廖耀東攝）

詹子賢。（記者廖耀東攝）

吉力吉撈．鞏冠安打。（記者廖耀東攝）

吉力吉撈．鞏冠安打，送回周思齊，本壘產生攻防戰。（記者廖耀東攝）

第六局（台灣3：4明星）

6下，台灣隊換投：陳冠勳。上局代打的宋晟睿鎮守左外野。代打吉力吉撈．鞏冠飛球出局，代打范國宸三壘滾地球出局，福來喜中外野方向深遠的二壘安打上壘，林立被三振。

6上，明星隊換投：林子昱。上一局代打登場的拿莫．伊漾鎮守游擊。林靖凱二壘滾地球出局，代打宋晟睿敲出三壘方向車布邊二壘安打。林吳晉瑋被觸身球擊中上壘一、二壘有跑者。岳政華被偏高速球騙到揮空，三振出局。江坤宇左外野方向落地安打，幫助台灣追回1分，一、二壘有跑者。郭天信游擊滾地出局。

江坤宇一分打點安打。（記者廖耀東攝）

第五局（台灣2：4明星）

5下，台灣隊換投：趙璟榮。代打拿莫．伊漾被三振，林安可二壘方向平飛安打上壘，林智勝三壘滾地球出局，跑者上二壘。詹子賢飛球出局。

5上，明星隊換投：邱浩鈞。林吳晉瑋敲安上壘，岳政華游擊方向穿越安打，一、二壘有跑者，江坤宇選到保送形成滿壘。郭天信三壘方向飛球被接殺，劉基鴻被三振，辛元旭左外野安打建功打回1分，台灣隊續佔滿壘。戴培峰中外野飛球出局。

辛元旭一分打點安打。（記者廖耀東攝）

第四局（台灣1：4明星）

4下，王威晨滾地出局，福來喜滾地出局，林立敲安上壘，陳傑憲左外野界外飛球，林孝程差一點就能接殺，隨後陳傑憲再度擊出左外野方向飛球被接殺出局。

4上，林子豪被觸身球擊中，台灣也因此更換代跑辛元旭，戴培峰一壘平飛球被接殺，辛元旭回壘不及形成雙殺。林靖凱游擊滾地球，王勝偉再度無法攔下讓打者上壘，此次被記為失誤。林孝程游擊平飛球出局。

第三局（台灣1：4明星）

3下，台灣隊換投：陳仕朋。明星隊三上三下。

3上，明星隊換投：黃子鵬。岳政華二壘滾地球出局，江坤宇選到四壞保送上壘，郭天信中外野飛球出局，劉基鴻滾地出局。

第二局（台灣1：4明星）

2下，詹子賢選到四壞保送上壘，張志豪右外野方向射牆二壘安打，二、三壘有跑者，王威晨內野安打追平比數，一、二壘有跑者。福來喜三壘強勁平飛球被林子豪美技接殺，林立右外野方向安打超前比數，一、三壘有跑者。陳傑憲敲安再將比數拉開，一、三壘有跑者。王勝偉一壘方向飛球出局，陳傑憲從一壘推進到二壘。接著鄭浩均暴投，三壘跑者回本壘，二壘跑者上三壘。林安可被三振，三出局。

王威晨敲首分打點。（記者廖耀東攝）

王威晨敲首分打點。（記者廖耀東攝）

林立敲安。（記者廖耀東攝）

陳傑憲。（記者廖耀東攝）

2上，劉基鴻被三振，林子豪敲出左外野方向安打上壘，戴培峰敲出一方向強襲球形成安打，一、三壘有跑者。林靖凱敲出游擊方向滾地球，王勝偉未能接穩，台灣先馳得點，一、二壘有跑者。林孝程中外野方向飛球出局。林吳晉瑋被三振。

林靖凱敲出內野安打建功。（記者廖耀東攝）

第一局（台灣0:0明星）

1下，陳傑憲被三振，王勝偉敲出左外野方向落地安打，林安可站著不動被三振，林智勝敲出內野滾地球形成野手選擇，三出局。

1上，因傷無法投球的明星隊先發江少慶僅形式上登板，隨後馬上被換成德保拉。岳政華、江坤宇中外野飛球出局，郭天信三壘滾地出局。

台灣隊先發打序

1 岳政華 RF
2 江坤宇 SS
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 1B
5 林子豪 3B
6 戴培峰 C
7 林靖凱 2B
8 林孝程 LF
9 林吳晉瑋 DH

先發投手：鄭浩均

明星賽先發打序

1 陳傑憲 CF
2 王勝偉 SS
3 林安可 RF
4 林智勝 DH
5 詹子賢 LF
6 張志豪 1B
7 王威晨 3B
8 福來喜 C
9 岳東華 2B

先發投手：江少慶（因傷應不會登板）

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