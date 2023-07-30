羽球》安洗瑩銳不可擋橫掃7冠 有望挑戰小戴、桃田超狂紀錄

安洗瑩和戴資穎。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕南韓準球后安洗瑩今天在超級750系列日本羽球公開賽封后，勇奪本季第7冠，而她也將挑戰台灣一姐戴資穎和日本名將桃田賢斗的紀錄。

安洗瑩本季狀態火熱，累積48勝4敗，今年參賽的11站都至少闖進4強，本週在日本賽又第10度闖進決賽，並因日本頭號種子山口茜提前出局、確定成為新科世界球后。安洗瑩在日本賽冠軍戰以21：15、21：11直落二拍落中國何冰嬌，勇奪賽史個人首冠，也是自1981年黃善愛之後，再度有南韓女單球員在此站封后。

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安洗瑩在本屆世界巡迴賽累積7冠，已經追平中國陳雨菲在2019年所創下的單季BWF最多冠紀錄，安洗瑩有望再創新猷。在2018年改制為世界巡迴賽後，桃田賢斗曾在2019年創下單季9冠的紀錄，安洗瑩能否追平或是再寫障礙，備受外界關注。

安洗瑩雖然在本屆亞錦賽不敵戴資穎，但今年8、9月還有世錦賽和杭州亞運，安洗瑩有機會挑戰戴資穎和李雪芮在國際賽橫掃8座冠軍的紀錄。戴資穎2018年橫掃6座世界羽聯巡迴賽冠軍，還曾創下國際賽31連勝的紀錄，外加亞錦賽衛冕和首面亞運羽球金牌，共有8冠，同時也追平中國名將李雪芮的女單最多冠。

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