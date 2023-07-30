晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》安洗瑩銳不可擋橫掃7冠 有望挑戰小戴、桃田超狂紀錄

2023/07/30 16:56

安洗瑩和戴資穎。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕南韓準球后安洗瑩今天在超級750系列日本羽球公開賽封后，勇奪本季第7冠，而她也將挑戰台灣一姐戴資穎和日本名將桃田賢斗的紀錄。

安洗瑩本季狀態火熱，累積48勝4敗，今年參賽的11站都至少闖進4強，本週在日本賽又第10度闖進決賽，並因日本頭號種子山口茜提前出局、確定成為新科世界球后。安洗瑩在日本賽冠軍戰以21：15、21：11直落二拍落中國何冰嬌，勇奪賽史個人首冠，也是自1981年黃善愛之後，再度有南韓女單球員在此站封后。

安洗瑩在本屆世界巡迴賽累積7冠，已經追平中國陳雨菲在2019年所創下的單季BWF最多冠紀錄，安洗瑩有望再創新猷。在2018年改制為世界巡迴賽後，桃田賢斗曾在2019年創下單季9冠的紀錄，安洗瑩能否追平或是再寫障礙，備受外界關注。

安洗瑩雖然在本屆亞錦賽不敵戴資穎，但今年8、9月還有世錦賽和杭州亞運，安洗瑩有機會挑戰戴資穎和李雪芮在國際賽橫掃8座冠軍的紀錄。戴資穎2018年橫掃6座世界羽聯巡迴賽冠軍，還曾創下國際賽31連勝的紀錄，外加亞錦賽衛冕和首面亞運羽球金牌，共有8冠，同時也追平中國名將李雪芮的女單最多冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。