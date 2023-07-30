晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

日本賽》苦熬兩年再度捧起金盃 李洋感性談這冠的重要性

2023/07/30 16:00

李洋、王齊麟在日本公開賽奪冠。（Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在超級750系列日本公開賽決賽，以21：19、21：13擊敗日本小林優吾／保木卓朗，奪下本季首冠，也是兩人自東京奧運摘金後的首座冠軍。李洋在接受訪問時表示，這一冠對他們而言帶來不少信心，也因為這一冠在奧運積分週期拿下，減輕不少壓力。

世界排名18的李洋／王齊麟在2021年奪下東京奧運金牌後，一度面臨低潮，本季雖獲得亞錦賽銅牌，但王齊麟先受傷，後來李洋也扭傷腳踝，傷病問題讓兩人狀態起伏不定。

這週回到當時奧運奪金的幸運地日本，麟洋配一路過關斬獎挺進決賽，最後以直落二勝出，捧起睽違兩年的金盃。

李洋說：「這一冠剛好是巴黎奧運積分週期，拿下比較多的積分也減輕一點壓力，但其實不管輸贏都還是有壓力存在，重點是要把自己狀態調整好。」他也坦然面對外界的評論，「勇敢去面對，不能因為打不好就逃避，總是要想辦法解決問題。」

不過，李洋和王齊麟傷勢尚未完全痊癒，兩腳腳踝都有傷的李洋，今天在第一局為了救球直接重摔在地，他透露，當時撞到肋骨，有些不太舒服，讓他不太敢吶喊或太激動。

李洋和王齊麟結束今天比賽後將馬不停蹄飛往澳洲，繼續為8月1日開打的澳洲公開賽備戰。不過，李洋自嘲，其實原本是訂了週六的班機，以為無法打到決賽，想要提早到澳洲備戰，很開心能堅持到最後一天，也還好有順利訂到週日晚間的班機，希望能延續在日本狀態，繼續為奧運積分努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。