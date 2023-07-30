日本賽》苦熬兩年再度捧起金盃 李洋感性談這冠的重要性

李洋、王齊麟在日本公開賽奪冠。（Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在超級750系列日本公開賽決賽，以21：19、21：13擊敗日本小林優吾／保木卓朗，奪下本季首冠，也是兩人自東京奧運摘金後的首座冠軍。李洋在接受訪問時表示，這一冠對他們而言帶來不少信心，也因為這一冠在奧運積分週期拿下，減輕不少壓力。

世界排名18的李洋／王齊麟在2021年奪下東京奧運金牌後，一度面臨低潮，本季雖獲得亞錦賽銅牌，但王齊麟先受傷，後來李洋也扭傷腳踝，傷病問題讓兩人狀態起伏不定。

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這週回到當時奧運奪金的幸運地日本，麟洋配一路過關斬獎挺進決賽，最後以直落二勝出，捧起睽違兩年的金盃。

李洋說：「這一冠剛好是巴黎奧運積分週期，拿下比較多的積分也減輕一點壓力，但其實不管輸贏都還是有壓力存在，重點是要把自己狀態調整好。」他也坦然面對外界的評論，「勇敢去面對，不能因為打不好就逃避，總是要想辦法解決問題。」

不過，李洋和王齊麟傷勢尚未完全痊癒，兩腳腳踝都有傷的李洋，今天在第一局為了救球直接重摔在地，他透露，當時撞到肋骨，有些不太舒服，讓他不太敢吶喊或太激動。

李洋和王齊麟結束今天比賽後將馬不停蹄飛往澳洲，繼續為8月1日開打的澳洲公開賽備戰。不過，李洋自嘲，其實原本是訂了週六的班機，以為無法打到決賽，想要提早到澳洲備戰，很開心能堅持到最後一天，也還好有順利訂到週日晚間的班機，希望能延續在日本狀態，繼續為奧運積分努力。

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