U12世界盃》台灣今對戰墨西哥 黃偉哲探班不忘提賴清德政績

台南市長黃偉哲（左）今天前往亞太少棒主球場為台灣小將加油打氣並致贈能量飲及水果。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽，今日賽事，台灣對戰墨西哥。台南市長黃偉哲今天前往球場，為台灣小將加油打氣並致贈能量飲，鼓勵小選手在接下來的每場賽事發揮最強實力，直闖8月6日決賽。

受杜蘇芮颱風影響，原定28日開打的「2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽」首日賽程全數延後，台灣隊29日首戰改成與強敵日本隊交手，台灣小將扛住壓力，以再見安打逆轉勝日本，贏得全場球迷的歡呼。

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台南市長黃偉哲昨日第一時間恭賀台灣隊奪得首勝，今天也特地前往亞太少棒主球場為台灣小將加油打氣並致贈能量飲及水果，鼓勵今日賽事對戰墨西哥時，延續昨日氣勢再奪1勝。

黃偉哲表示，亞太少棒球場是副總統擔任市長時開始擘畫興建，在他任內2019年完工，在前輩們的加持之下，相信台南的棒球運動熱度可期。

南市府表示，本屆賽事由台灣、美國、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及多明尼加等12個國家代表隊角逐世界少棒的最高榮譽，相關賽事可上中華民國棒球協會官網及或U12世界盃少棒賽臉書粉絲團，並透過緯來體育台轉播及網路直播。

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