世大運射箭》很棒了！強碰霸主南韓 台灣反曲弓男團摘下銀牌

台灣反曲弓男團摘下銀牌。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由新生代射手為主的台灣反曲弓男團，今在世大運金牌戰中難擋比賽壓力，最後以0：6不敵南韓，仍進帳1銀，台灣男團連4屆在世大運奪銀，目前台灣隊在這屆世大運進帳4銀、5銅。

台灣反曲弓男團由3位新生代射手郭昱承、張譯中和楊宗翰聯手出擊，這也是他們首度參與世大運。但這3名年輕好手展現初生之犢不畏虎的氣勢，在首輪經過加射驚險氣走波蘭，8強戰則是克服落後險勝中國，搶下4強門票，4強戰頂住壓力，氣走勁敵義大利，順利闖進金牌戰，將和南韓爭金。

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台灣男團自2015年光州世大運起，連續4屆都闖進金牌戰，過去3屆都拿下銀牌。

台灣隊在第一局尚在熱機，出現兩支7分箭，以49：52落敗，讓南韓拿下兩點取得領先；第2局台灣隊也以53：54讓出，可惜最後還是沒辦法回穩，第3局連續2支6分箭確定無力回天，最後以0：6落敗。

台灣射箭隊複合弓今天拿下兩銅，反曲弓男團進帳1銀，明天還有機會增添獎牌；過去兩屆世大運分別拿下女團銀牌、個人銅牌的彭家楙，將在個人4強戰登場。

台灣反曲弓男團摘下銀牌。（大專體總提供）

台灣反曲弓男團摘下銀牌。（大專體總提供）

郭昱承。（大專體總提供）

張譯中。（大專體總提供）

楊宗翰。（大專體總提供）

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