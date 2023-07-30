中職明星賽》拿「球棒控制王」的棒子 呂彥青揮出冠軍

呂彥青拿下全方位打擊冠軍。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中職明星賽今天首戰開打前，先端上前菜「全方位打擊王」競賽，明星隊呂彥青以7分勇奪第一，結束後給自己打給分數吧，他笑說，「當然是100分啊！」

「全方位打擊王」兩隊各派3人出擊，台灣隊江國豪、陳克羿、趙璟榮，明星隊德保拉、黃子鵬、呂彥青依序登場，遊戲規則採計時制，每人打90秒，大螢幕隨機發出打擊任務，包括觸擊、內野、外野等，第一項固定為「觸擊任務」，後續任務除了觸擊以外皆為隨機，完成愈多任務者獲勝，每項任務最多只有15秒，若15秒內未完成，直接跳到下一個任務。

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結果，上場的前5人依序為江國豪3分、德保拉2分、陳克羿5分、黃子鵬5分、趙璟榮6分，壓軸登場的呂彥青擊出7分奪冠。

賽後呂彥青給自己打100分滿分，他表示，一開始以為是教練丟球，應該打不太到，結果是拋球給他打，實際上去打都有在自己掌控之內。

呂彥青是投手，參加「全方位打擊王」得向其他人借球棒上陣，他透露，「我拿陳傑憲的球棒，他說他是什麼『球棒控制王』喔，拿他的球棒打比較好控制擊球的位置，怕的是拿范國宸的球棒，比較重，主要是傑憲的球棒較輕也較好打。」

壓軸登場壓力不小，呂彥青表示，一開始想說江國豪和德保拉打成這樣子，自己應該沒什麼壓力，哪知道後面的人都打接近滿分，「哇，壓力很大。」

至於未來有沒有可能在實戰上場打擊，甚至參加全壘打大賽，呂彥青驚呼，「全壘打大賽喔，我真的沒辦法啦，打準就好，例行賽更不可能上來打擊，球隊還想贏球耶，參加這個全方位打擊王。」

呂彥青拿下全方位打擊冠軍。（記者廖耀東攝）

呂彥青拿下全方位打擊冠軍。（記者廖耀東攝）

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