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中職明星賽第二戰、U12台灣對決德國 今日賽事預告與轉播

2023/07/31 06:43

台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場轉播，第一場是洋基對決金鶯，洋基將派出塞維里諾（Luis Severino）對決金鶯克默（Dean Kremer），第二場是天使對決藍鳥，天使將派出T.安德森（Tyler Anderson）對決藍鳥貝里歐斯（Jose Berrios），喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

中職明星賽將迎來第二場的賽事，明星隊將派出肯特對決台灣隊古林睿煬，喜愛中職的球迷朋友別忘了鎖定囉！

U12部分，台灣小將將對決德國，挑戰3連勝，大家記得要為小將們加油打氣囉！

成都世大運部分，呂紹全將在男子10公尺空氣步槍決賽、彭家楙選手即將在射箭反曲弓男/女獎牌賽、許王淑卉/張齡方/陳冠亨將在柔道項目中出戰，請大家為台灣選手加油打氣囉！

MLB

07:00 洋基@金鶯 愛爾達體育1台

08:00 天使@藍鳥 緯來體育 （D-LIVE）

中職

18:35 全明星賽

U12

11:00 墨西哥@澳洲

14:30 捷克@南韓

18:30 台灣@德國

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

成都世大運

11:20 成都世大運 呂紹全 射擊 男子10公尺空氣步槍決賽 

轉播:愛爾達體育3台

14:25 成都世大運 彭家楙 射箭 反曲弓男/女獎牌賽

轉播:愛爾達體育2台

15:55 成都世大運 許王淑卉/張齡方/陳冠亨 柔道 女78/78以上/男90/100/100以上級決賽 7/31

轉播:愛爾達體育3台

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