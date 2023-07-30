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中職明星賽》首位領唱國歌的將軍 章元勳超迷棒球竟知「霸多」

2023/07/30 17:58

國軍第五作戰區指揮官章元勳中將。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中職明星賽開打前，由國軍第五作戰區指揮官章元勳中將領唱國歌，成為明星賽史上首位領唱國歌的將軍，他說，「唱國歌對我們軍人來講，是用尊敬和榮耀的心情在唱，這是最基本的態度。」

明星賽首戰昨因雨延至明天再戰，今天第二戰就成了「形式上的首戰」，在比賽開打前由章元勳領唱國歌，他強調，「今天主角是中職球員，他們是英雄，我們是無名英雄，國軍兄弟姊妹在各個崗位堅守，讓球迷安定地觀賞球賽。」

章元勳不但是陸軍中將，更是超級棒球迷，兒時常半夜爬起床看威廉波特少棒賽，1990年中職開打他就開始關注，對各隊球員和歷史如數家珍。

國軍第五作戰區指揮官章元勳中將。（記者廖耀東攝）

職棒的歷史與名將，章元勳信手捻來，「職棒元年有4隊，三商虎兩位本土王牌投手是康明杉和涂鴻欽，結果冒出『黃老師』黃武雄，他是元年上半球季防禦率最好的投手，本土捕手有蔣坤牲和徐整當，後來有個外籍捕手叫霸多，他可以蹲著從本壘傳到二壘，當時三商最有名的球員是鷹俠。」

章元勳細數，味全龍黃金投捕是黃平洋、陳金茂，統一獅則是謝長亨、曾智偵，職棒元年兄弟象還沒有陳義信，當時效力中日龍，兄弟本土投手有張永昌和陳逸松，「江仲豪成棒很強，不過進職棒就逐漸轉型當教練。」

即使公務繁忙且責任重大，至今章元勳仍持續關注中職球賽，職棒曾歷經多次假球事件，他說，「走過職棒黑暗時代，為什麼支持棒球？因為是國球嘛！」

國軍第五作戰區指揮官章元勳中將。（記者廖耀東攝）

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