日職》從育成球員拚回支配下 王柏融：199到99的每步路都不好走

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「大王」王柏融今天確定重返支配下球員，未來有望回到一軍舞台。王柏融今天在IG吐露心聲。

王柏融在2018年中職球季結束後，與火腿簽下總額4億日圓的大型合約，然而他加盟火腿前4年合計僅繳出14轟和打擊率2成35的成績，表現不如預期，今年以育成球員身分重新出發，轉支配下的最晚時間為7月31日。王柏融今年在二軍出賽49場，轟出6發全壘打，有17分打點，打擊率為0.220。日本火腿今天宣布將王柏融轉為支配下球員，重拾99號戰袍。

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王柏融對此有感而發，在IG貼文表示，「從199到99，這些日子中每一步路都不好走，對我來說這是一個艱辛的歷練。好比日常訓練般，需藉由不斷的訓練積累來產生強度，帶領自己的生命能量，挺過路途中每一道特別的關卡。感謝自己的耐力與恆心。更感恩這些日子裡，給予我全力支持的每一位親朋好友與球迷，以及相信自己能做的毅力。」

王柏融透露，當他收到這份消息時，是感動、是滿滿的感謝，及更加無比的珍惜。很珍惜從199到99這段日子裡發生的所有，這段日子對他來說，都是非常重要的養分。最後也特別感謝球團的肯定，即使在199的日子裡，仍提供我完善的訓練栽培、無後顧之憂的日常照料。讓我能全力的在這段日子裡，好好鍛鍊自己、讓自己能夠有所成長與精進。

「再次，感謝球團給予肯定與機會，讓我能再好好詮釋這些日子的累進，繼續幫助球隊。」王柏融說道。

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