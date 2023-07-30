U12世界盃》高聖凱全方位發揮！ 台灣隊擊敗墨西哥收2連勝

高聖凱轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕台灣隊長高聖凱今天面對墨西哥隊，投、守、打全方位表現，不僅先發3局失1分、移防右外野有長傳阻殺，還在5局上擊出2分砲，6局下，墨西哥隊一三壘有人、2出局時，降下大雨，近3小時的等待後，林品佑關鍵後援，台灣隊5:3擊敗墨西哥隊，預賽取得2連勝。

台灣隊首局有攻勢，黃譯皜選到保送後盜壘，一度還靠暴投進佔三壘，高聖凱被三振後，沈偉凡保送，意圖趁對方不注意搶攻二壘、黃譯皜強攻本壘，蛋黃譯皜被觸殺出局，台灣隊後續沒能得分。

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台灣隊高聖凱先發，2局下面臨危機，保送賈西亞（Santiago Garcia）之後，台灣隊發生捕逸，之後被杜爾斯特維茲（Carlos Durstewitz）敲安，墨西哥隊靠著奧特爾加（Maximiliano Ortega）滾地球、台灣隊未能完成雙殺守備而得到1分。

台灣隊3局反攻，黃譯皜和高聖凱帳面上連兩打席敲安，但高聖凱打擊時，教練團下達打帶跑戰術卻演變成黃譯皜的盜壘失敗，即使後續高聖凱擊出二壘打，台灣隊也沒能將比分扳平。

高聖凱先發。（記者林正堃攝）

台灣隊要搶追平，靠的是昨天的英雄王聖穰。王聖穰首打席2局上二壘打，但沒能得分，4局上邱亞恩安打，隊友王羽翔觸擊掩護他上二壘，王聖穰擊出強勁滾地球形成安打，台灣隊追平。

王聖穰。（記者林正堃攝）

4局下，台灣隊換投，由左投田君翰接替，這半局他被打2支安打，但移防右外野的原先發投手高聖凱，上演右外野長傳三壘美技，墨西哥隊即使已換上腳程更快的代跑，仍沒能搶攻三壘。

5局上，1出局後黃譯皜再次靠腳程跑出內野安打，接著輪到高聖凱打擊，他擊出左外野方向2分打點全壘打，幫助台灣隊在這場比賽首度超前，這也是高聖凱此役第2支安打。

高聖凱轟出全壘打。（記者林正堃攝）

5局下，台灣隊換上林定緯後援，首打席就被奧特爾加擊出陽春砲，墨西哥隊追回1分。

奧特爾加擊出陽春砲。（記者林正堃攝）

6局上，王羽翔安打，1出局後羅浩翰也敲安，鄭奇恩執行短打強迫取分戰術，球巧妙越過對方投手，不僅三壘跑者回來，二壘的羅浩翰也閃過對方觸殺而得分，台灣隊得到2分保險分。

鄭奇恩短打送回2位隊友。（記者林正堃攝）

6局下，林定緯被連續擊出2支安打，又投出保送造成滿壘，教練只得換投，由林品佑接手。林品佑被擊出高飛犧牲打，墨西哥隊追回1分，此時突然大雨，比賽因雨暫停。

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