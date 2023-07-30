女足世界盃》西日之戰高機率將踢出保守的一戰

西日之戰有高機率將踢出保守的一戰。（資料照）

比賽時間：07/31 15：00 〔C組〕西班牙vs日本 特約作者：許耀文

兩隊前兩場比賽都對明顯實力弱上她們不少的哥斯大黎加與尚比亞隊進行了實力上的碾壓，雙雙確定晉級16強，不過因為西班牙隊3：0哥斯大黎加隊和5：0尚比亞隊後得失球合計有+8，而日本隊則是5：0尚比亞隊和2：0哥斯大黎加隊得失球+7，這樣差一球的得失球，等於如果日本隊這場比賽沒有贏下來就是只能以小組第二晉級，反觀西班牙隊就算只是和局都能小組第一晉級。

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而本屆賽制安排下，C組晉級16強球隊將對決A組，理論上來說分組第一名晉級的球隊遇上另外一組第二名晉級的球隊將更有利，所以日本隊為了之後淘汰賽路上能順利一點也許應該力拼勝出爭奪小組第一，可是結果來說A組那邊的戰況出乎人意料，整體實力最被看好的挪威隊最後是A組第二晉級，第一反而是比較不被看好的瑞士隊。

這下子就讓日本跟西班牙這場比賽變得微妙起來，看到挪威隊最後一場大爆發6：0大勝菲律賓隊展現可怕實力，心態上來說不論是西班牙還是日本應該都寧願以小組第二的位置晉級到淘汰賽，這樣就會去碰A組第一的瑞士隊而不是A組第二的挪威。

這樣有點複雜的狀況之下兩隊會為了榮譽而戰還是想辦法挑較有利的晉級路線有待觀察，但如果故意輸球就太誇張，較能預見的是兩隊明天會變得很保守，甚至乾脆互相練兵踢起默契球，因此這場很可能開出小分，甚至有很大可能性是0：0收場，筆者建議可以直接猜正確比分0：0。

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