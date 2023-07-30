女足世界盃》澳加戰加拿大受讓力守不敗

澳洲克爾有機會上陣。（資料照）

比賽時間：07/31 18：00 〔B組〕澳洲vs加拿大 特約作者：勞倫斯

澳洲女足目前戰績1勝1敗暫列B組第3，而加拿大女足目前戰績1勝1和積分4分暫列第2，這一場對戰將會是雙方取得晉級資格的決勝關鍵。加拿大女足這場只要踢和，就可以確保取得16強席位；相對的澳洲女足這一場沒有輸球的本錢，一但輸掉這一場，身為地主國之一的澳洲將無緣16強；如果踢成和局，那就要指望奈及利亞輸給愛爾蘭才能擠進16強。

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澳洲女足前兩戰攻進3球失3球，前兩戰因傷缺席效力於切爾西女足的克爾（Sam Kerr）有機會上陣，對於澳洲來說戰力上應有助益。

加拿大女足首戰踢和奈及利亞女足讓他們晉級之路有點辛苦，但是上一場以2：1擊敗愛爾蘭，雖然靠著對手的烏龍球扳平比數，但陣中主力利昂（Adriana Leon）攻進了致勝球保住加拿大的晉級希望。

雖然澳洲擁有地主國優勢，但是要特別注意的是加拿大在去年兩場對戰澳洲的友誼賽中全取2勝，對戰澳洲有一定的優勢。

澳洲這一場有著不能輸的壓力，勢必要積極進攻，而上一場他們面對奈及利亞丟了3球，能否穩守不失球是個疑慮；而加拿大兩戰只失一球，面對奈及利亞沒有失球，防守能力有一定水準，面對必須積極進攻的澳洲，力守不敗機會甚大，筆者推薦選擇加拿大受讓。

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