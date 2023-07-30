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中職明星賽》陳金鋒執教國家隊首戰 亞冠賽台灣隊敗北

2023/07/30 21:29

亞冠賽台灣隊在中職明星賽不敵明星隊。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年中職明星賽由亞冠賽台灣隊年輕好手為班底，由富邦悍將二軍總教練陳金鋒執掌兵符，對上老將為主體的明星隊，今晚首戰老大哥為小老弟上了一課，最終明星隊就以6：3擊敗台灣隊，「鋒總」執教國家隊首戰敗下陣來 。

2局上台灣隊靠林子豪、戴培峰、林靖凱連續敲安先馳得點，其中戴培峰狙擊得保拉為中職明星賽史上第800支安打，下個半局明星隊反攻，詹子賢獲保送，張志豪敲二壘安打，王威晨、林立敲各進帳1分打點，再靠對方先發投手鄭浩均暴投拿下單局第4分。

5局上兩出局滿壘，辛元旭適時敲安追回1分，7局下明星隊攻勢再起，拿莫．伊漾獲保送，周思齊、詹子賢、吉力吉撈．鞏冠連續敲安拿下2分，明星隊取得6：3領先，再靠牛棚守成贏球。

明星隊林立單場敲2安，打下1分打點、跑回1分，獲選單場MVP，台灣隊先發投手鄭浩均投2局被敲5安，失4分承擔敗投。

林立敲安。（記者廖耀東攝）

林靖凱敲出內野安打建功。（記者廖耀東攝）

陳傑憲。（記者廖耀東攝）

江坤宇。（記者廖耀東攝）

詹子賢。（記者廖耀東攝）

吉力吉撈．鞏冠安打，送回周思齊，本壘產生攻防戰。（記者廖耀東攝）

明星隊拿下勝利。（記者廖耀東攝）

明星隊拿下勝利。（記者廖耀東攝）

餅總收下勝利的球。（記者廖耀東攝）

林立拿下明星賽MVP。（記者廖耀東攝）

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