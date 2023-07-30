中職明星賽》「鋒總」給台灣隊的評語 「速度快、有膽識」

陳金鋒執教首戰給出對台灣隊的評語。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今晚明星賽是陳金鋒執教國家隊首戰，備戰年底亞冠賽，最終台灣隊以3：6不敵明星隊，「鋒總」執教國家隊首戰敗下陣來。

「大家都不錯。」今天賽後陳金鋒說，對球員而言就是一場比賽，自然而然去做該做的事情，年輕選手好的地方在於速度，膽識也不錯，比賽最主要還是要有膽識，就看大型比賽能否自然去做。

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首次執掌國家隊兵符，被問道是否會緊張，陳金鋒說，「還好啦，球員在場上表現，把最好的表現拿出來，勝負的事情跟他們沒有關係，壓力由總教練來扛。」他強調，明星賽期間每個位置的選手都會去看，或許有找出更好的選手。

台灣隊林子豪比賽中左手肘挨黃子鵬觸身球提前退場，陳金鋒表示，林子豪應該沒事，因為後來看到他還會笑，「大餅（林岳平）比我更緊張吧，不是我緊張，是大餅緊張。」

這次明星賽台灣隊教練團成員還有陳金鋒的哥哥陳連宏，擔任的職務是打擊教練，陳家兄弟首度在國家隊攜手擔任教練，陳金鋒笑說，「感覺還好啦，平常心就好。」

由於昨天明星賽首戰延到明天再打，陳金鋒指出，延賽比較麻煩一點，畢竟禮拜二就有例行賽，所以明星賽比較沒辦法像一般例行賽進行投手調度安排。

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