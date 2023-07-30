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超馬100公里亞錦賽 台灣隊男女團體雙雙摘銅

2023/07/30 22:15

2023年國際超級馬拉松總會（IAU）100公里亞洲暨大洋洲錦標賽30日在印度南部大城班加羅爾舉行，台灣隊男子團體、女子團體雙雙摘銅。圖為男子組賽事頒獎照片。（班加羅爾台灣商會會長陳木騰提供）

〔中央社〕2023年國際超級馬拉松總會（IAU）100公里亞洲暨大洋洲錦標賽今天在印度南部大城班加羅爾舉行，在當地台商的加油聲中，台灣隊男子團體、女子團體雙雙摘銅。

賽事在班加羅爾（Bengaluru）農業科學大學的校園環狀賽道舉行，台灣隊派出李銘峰、戴政彥、解（啟）法、郭麗文、林捷如、高鐿禎等6人參賽，由中華民國超級馬拉松運動協會秘書王盈琇擔任領隊。

比賽於印度時間上午6時30分開跑，賽道一圈路程5公里，選手需跑20圈，頒獎儀式傍晚舉行，台灣隊分別獲得男子團體、女子團體的第3名。

雖然名次已宣布，但截稿時IAU官網尚未公布選手成績。

王盈琇表示，這次參賽對手都很強，台灣隊其中1名選手賽前出現腸胃不適、另有選手在比賽過程中腳部出現狀況，但大家都咬牙撐到終點，並拚進前3名，實屬不易。

班加羅爾台灣商會會員也擔任志工，到場為選手加油及提供飲料，商會會長陳木騰表示，台灣隊表現優異，台商與有榮焉。

這是印度第2次主辦洲際IAU錦標賽，其他參賽隊伍分別來自地主印度，以及澳洲、日本、蒙古和紐西蘭等國家。

2023年國際超級馬拉松總會（IAU）100公里亞洲暨大洋洲錦標賽30日在印度南部大城班加羅爾舉行，台灣隊男子團體、女子團體雙雙摘銅。圖為女子組賽事頒獎照片。（班加羅爾台灣商會會長陳木騰提供）

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