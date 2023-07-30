MLB》壞消息！大谷再痛失好幫手 沃德挨臉部觸身球後骨折變傷兵

沃德今天被球砸中臉部，診斷過後確定臉部骨折。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使外野手沃德（Taylor Ward）今日在與藍鳥的比賽中被觸身球砸砸中臉部，經診斷後確定臉部骨折，將被天使放入10天傷兵名單，這對傷兵滿營的天使無疑是一大打擊。

沃德今天在5局上半遭藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）投出一顆91.7英哩（約148公里）伸卡球砸中臉部，讓他當場痛苦跪地，之後用毛巾摀著臉搭車退場，隨即送醫治療。天使總教練奈文（Phil Nevin）也透露沃德的傷勢情況，確定臉部骨折，將被放入10天傷兵名單觀察。天使也將升上小聯盟3A內野手Kevin Padlo填補空缺。

請繼續往下閱讀...

沃德本季出賽97場，敲出14轟、貢獻47分打點，打擊三圍.253/.335/.421，他7月份手感火燙，單月打擊率0.304，他的缺席對於正在拚季後賽的天使是一大利空。

Scary moment as Taylor Ward takes an Alek Manoah pitch up high. pic.twitter.com/4BJZ77GCgA — Sportsnet （@Sportsnet） July 29, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法