MLB》壞消息！大谷再痛失好幫手 沃德挨臉部觸身球後骨折變傷兵

沃德今天被球砸中臉部,診斷過後確定臉部骨折。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使外野手沃德(Taylor Ward)今日在與藍鳥的比賽中被觸身球砸砸中臉部,經診斷後確定臉部骨折,將被天使放入10天傷兵名單,這對傷兵滿營的天使無疑是一大打擊。

沃德今天在5局上半遭藍鳥投手馬諾亞(Alek Manoah)投出一顆91.7英哩(約148公里)伸卡球砸中臉部,讓他當場痛苦跪地,之後用毛巾摀著臉搭車退場,隨即送醫治療。天使總教練奈文(Phil Nevin)也透露沃德的傷勢情況,確定臉部骨折,將被放入10天傷兵名單觀察。天使也將升上小聯盟3A內野手Kevin Padlo填補空缺。

請繼續往下閱讀...

沃德本季出賽97場,敲出14轟、貢獻47分打點,打擊三圍.253/.335/.421,他7月份手感火燙,單月打擊率0.304,他的缺席對於正在拚季後賽的天使是一大利空。

Scary moment as Taylor Ward takes an Alek Manoah pitch up high. pic.twitter.com/4BJZ77GCgA