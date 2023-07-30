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足球》扎根海線推廣基層 台中清水足球節數百學童熱情參與

2023/07/30 22:36

台中市推廣迷你足球活動相當受歡迎。（校園社區運動聯盟協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「迷你足球深耕計畫」深入台中全市29個行政區巡迴教學，累積逾兩萬人次參與，本週日清水牛埔仔運動公園舉辦「社區足球節」，吸引數百名熱愛足球的學童共襄盛舉，運動局長李昱叡鼓勵所有小選手走出戶外，享受運動帶來的健康與快樂。

主辦單位全國校園社區運動聯盟協會現場安排多項闖關活動，鼓勵小球員體驗學習足球樂趣，協會秘書長張武業表示，足球深耕計畫強調結合在地特色，營造運動嘉年華概念，台中市率全國之先引進執行，積極扎根基層，對於推動足球相當用心。適逢假日活動豐富，充分展現當地海線社區對足球的熱血。 參賽者范宇辰受到哥哥張和諺影響，開始踢球一年多，平常也接觸直排輪、曲棍球等不同運動，因爲足球訓練使得腳力及體能更好，連帶提升其餘種類運動表現，張媽媽表示，足球讓兩兄弟有共同話題，也會在場上共同競爭，因為好表現而獲得成就感，日常生活中顯得較有自信。

　此次活動參與者相當多元，包括台越混血的教練林佳萱，帶領海線球隊參賽，以及就讀黎明國中即將升上高一的在地子弟侯陞鍇，特地到場為小球員加油打氣。曾助清水國小贏得109年國小世界盃全國冠軍的侯陞鍇表示，台中足球具有完整培育制度，感謝運動局打造優質運動環境，希望日後能代表台中繼續征戰，爭取更多榮耀。

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