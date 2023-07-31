世大運跆拳道》去年世錦賽奪銅成大黑馬！黃映瑄今上陣 沒壓力出擊

黃映瑄。（查爾斯運動行銷提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕跆拳道女子46公斤級的新秀黃映瑄是疫情世代下的選手，轉戰成人賽場後就遇到疫情肆虐，國際賽紛紛取消或延期，但她在人生首場國際賽一鳴驚人，在世錦賽中奪下銅牌，更在該場賽事中踢下當時世界排名第一的南韓選手技驚四座。

延續去年世錦賽令人驚豔的成績，今年黃映瑄持續在國際賽場上斬獲佳績，陸續奪下富吉拉跆拳道公開賽銀牌、加拿大跆拳道公開賽銅牌、美國跆拳道公開賽銀牌、荷蘭跆拳道公開賽金牌，目前世界排名來到第15名。

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黃映瑄說：「面對國際賽事不會感到很緊張，反而比國內的賽事比較有壓力，因為國內的好選手很多，要從競爭中出線很不容易。先前成績有打出來還蠻開心，但是我覺得自己還是需要累積多一點的國際賽經驗，每一場的賽事對我來說都可以學習到很多，也可以更熟悉國際選手的打法，目前還是先以精進自己的技術和經驗為主，目標會放在2028的奧運。」

本屆成都世大運是黃映瑄生涯首場綜合型運動賽會，她抱持著學習以及享受比賽的心情參與，「第一次參加世大運感覺還蠻特別的，跟著大家一起住在選手村，這邊很多設施很有趣，比完賽後可以好好去體驗一下。」

黃映瑄提到，「比賽的話，不會給自己太大的壓力，一場一場盡力去打，最近都還有在練一些新的動作，希望可以在這次的比賽把自己平時訓練的發揮出來。」這次賽事黃映瑄的家人也一起飛往成都，這是第一次全家出國看她比賽，希望能親自在場為她加油。

跆拳道對打賽事今天登場，黃映瑄將在女子46公斤級上陣，另外東京奧運銅牌女將羅嘉翎則會在女子57公斤級出賽。

黃映瑄的家人這次世大運一同前往成都，為她加油打氣。（查爾斯運動行銷提供）

黃映瑄（右）和羅嘉翎都將在今天出賽。（查爾斯運動行銷提供）

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