網球》可惜！老將瓦林卡功虧一簣 烏馬格遭逆轉丟冠

瓦林卡。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕烏馬格舉行的克羅埃西亞男網賽，38歲的瓦林卡（Stan Wawrinka）功虧一簣，7 ：6 （7 ：5）、3 ：6、4 ：6遭到澳洲23歲後輩波比林（Alexei Popyrin）大逆轉，錯失近6年來首座冠軍。

這項ATP250等級紅土賽事，波比林頂住壓力出擊，面對坐擁3座大滿貫冠軍的瓦林卡毫無懼色，一路鏖戰至決勝盤第4局右腿抽筋，他咬緊牙關苦撐到底，同時改變戰術，減少對抽速戰速決，最終扳倒名氣響亮的瑞士第6種子，贏得職業生涯第2座巡迴賽冠軍，總計耗費2小時36 分鐘。「能在決賽與瓦林卡這樣的名將交手，是種難以置信的榮幸。」賽後波比林直言，自己從小看著瓦林卡、瑞士老天王費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）等傳奇球星打球長大，「能夠在決賽面對他並且獲勝，言語無法形容我有多麼高興。」

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瓦林卡2006年在此笑捧職業首冠，睽違多年重返成名地，也是他自 2019 年以來再度躋身ATP 巡迴賽決戰，這位單手反拍老將雖然攻頂失利，奮戰不懈的精神，足令懷舊球迷動容。

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