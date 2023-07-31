MiLB》炸裂！鄭宗哲生涯2A首轟出爐 連8戰敲安超火燙（影音）

Tsung-Che Cheng with his first AA home run! Doing much better at Altoona after a slow beginning



pic.twitter.com/ElTGG0oMwG — Christian✞ （@CWolfPGH） July 30, 2023

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲，近期手感絕好調，今天先發出擊單場雙安，包括轟出一發陽春砲，生涯在2A首轟出爐。

海盜2A今日交手國民2A，鄭宗哲打第2棒鎮守二壘，1上首打席就炸裂，夯出中右外野方向陽春砲，幫助球隊先馳得點，這是他生涯2A首轟，寫旅美生涯里程碑。

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鄭宗哲。（資料照，記者林正堃攝）

4上第二打席，鄭宗哲偷點形成滾地球出局，7上第三打席擊出游擊滾地出局，9上身為首名打者上場，鄭宗哲打出左外野平飛安打，並靠著隊友延續攻勢跑回分數，不過海盜2A終場以3：4落敗。

鄭宗哲今日4打數敲2安，貢獻1分打點、跑回2分，賽後打擊率為0.255，目前連續8場比賽敲安、連4戰有長打，狀況超火燙。守備方面，鄭宗哲此戰有1次守備失誤，不過也策動1次雙殺。

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