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MLB》單場雙響！勇士重砲歐森第35轟出爐 緊咬全壘打王大谷翔平

2023/07/31 08:34

歐森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟龍頭勇士今日火力全開，團隊上演4轟煙火秀，其中歐森（Matt Olson）單場雙響砲趕進度，本季第34、35轟同場出爐，幫助球隊以8：6灌倒釀酒人，收下3連勝。

釀酒人雖然1局上半先馳得點，不過勇士馬上還以顏色，萊利（Austin Riley）夯出2分砲，一棒逆轉戰局，釀酒人3上添得2分要回領先，但勇士再度有所回應，歐森3下棒打瑞伊（Colin Rea）敲出右外野3分砲，幫助球隊逆轉比數。

比賽5局打完時，勇士取得5：3領先，6上釀酒人攻下3分大局，再度將比數超前，不過勇士今日砲聲隆隆，6下輪到歐蘇納（Marcell Ozuna）加入煙火秀，他敲出本季第22轟，是一發陽春彈，一棒扳平戰局。

勇士8下又發動全壘打戰術，歐森狙擊釀酒人後援投手帕亞普斯（Joel Payamps），逮中一顆紅中失投的95.1英哩伸卡球，擊出中外野方向超前2分砲，擊球初速107.2英哩（約173公里）、飛行距離431英呎，終場勇士就以8：6獲勝。

歐森今日單場雙響砲，狂灌5分打點，成為贏球功臣，他本季已累積35轟，獨居國聯全壘打王，全聯盟僅次大谷翔平的39轟。

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