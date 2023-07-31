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MLB》大都會最終章？ 韋蘭德勇奪生涯第250勝 主場球迷報以掌聲

2023/07/31 08:54

韋蘭德奪下生涯第250勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限將至，大都會王牌韋蘭德（Justin Verlander）本季也捲入了交易謠言中，不過身為老將的韋蘭德貌似沒受到影響，今天對戰國民先發，5.1局僅失1分，大都會最終以5：2贏球，韋蘭德順利收下生涯第250勝，成為現役最多勝的投手。

韋蘭德今天先發主投5.1局，總共用了103顆球，被擊出5支安打僅在1局上失掉1分，並且送出了5次三振，而他在第6局球隊5：1領先下場時，主場球迷給予熱烈掌聲，因為這可能是韋蘭德最後一次身披大都會球衣出賽、也可能是最後一次在大都會主場以主隊球員身分先發。

大都會日前才交易走薛哲（Max Scherzer），讓外界將其視為今年的賣方球隊，儘管總管艾普勒（Billy Eppler）在賽前才表態球隊沒有要重建，但仍會聽取交易報價，而對於是否會送走韋蘭德，他則拒絕回應。

韋蘭德本賽季目前有6勝5敗、防禦率3.15的成績，且近況不錯，近7場先發的防禦率僅有1.49，一旦放上交易台預計會成為搶手貨。不過韋蘭德的合約可能會在交易上造成難度，明年他年薪有4330萬美元，而如果下賽季他投滿140局將啟動自動續約選擇權，2025年的年薪為3500萬美元。

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