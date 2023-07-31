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日職》「台灣大王」成火腿逆襲關鍵？日媒：王柏融可刺激其他洋將

2023/07/31 09:23

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融昨正式升格為支配下選手，日本媒體今撰文表示，此舉可以對其他洋將產生刺激的效果。

《體育日本》今在報導中指出，火腿將王柏融轉支配下，目的是為了要強化現在缺乏火力的打線，因為在一軍的主力中，具有長打能力的左打只有清宮幸太郎，「台灣大王的逆襲將成為球隊崛起的關鍵。」

報導提到，王柏融因為去年表現低迷、今年與火腿簽下育成合約，雖然開季狀態不佳，但至今在二軍也敲出了6轟，長打能力依舊出色。

火腿日前曾遭遇慘澹的13連敗，那段期間場均只得2.1分，目前團隊打擊率0.230，在全聯盟敬陪末座，補強打擊陣容才因此成為當務之急。

接著報導細數火腿今年洋砲表現，捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）出賽75場，打擊率0.245、12轟、37分打點；旅日第二年的內野手艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）出賽39場，打擊率0.208、3轟。而今年季中加入的韓森（Alen Hanson）打擊率僅0.152，日媒認為他在適應日職上明顯有困難。

報導隨後提到，雖然王柏融還不確定何時能上一軍，但已經有4年經歷，「如果他能進入打線，也可以刺激其他外援。」

相較於日本媒體期待王柏融復甦，這篇新聞底下的日本網友則多半持不看好的態度，「球團是只考慮行銷嗎？」、「完全不能強化打線的支配下登錄」、「日本火腿這一季結束了」、「就算上到一軍，新庄監督也不會用他」。

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