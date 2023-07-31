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MLB》澄清沒有要重建 大都會總管解釋交易薛哲原因

2023/07/31 09:25

大都會總管艾普勒解釋，交易薛哲是希望可以堆積農場潛力新秀。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季前砸大錢補強的大都會，至今未打出預期好成績，50勝55敗在國聯東區排名倒數第2，隨著交易大限將至，大都會選擇送走陣中塞揚王牌薛哲（Max Scherzer），換回遊騎兵農場大物L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña），對此球隊總管艾普勒（Billy Eppler）稍早出面解釋原因，並表示球隊並沒有打算重建。

大都會總管艾普勒在對上國民的賽前表示，考慮到球隊目前遇到的困境，交易走薛哲是為了補強球隊農場，達成球隊的戰略目標之一：堆積潛力新秀，「但我要澄清的是，這不是重建、不是清倉大拍賣、不是清算。」艾普勒強調，這筆交易只是球隊重新調整投資目標，將投資從球隊轉向整個組織體系中。

艾普勒透露，他們的確有與幾支不同球隊接觸，而在確定把薛哲送去遊騎兵之前，他有找他當面聊過，並預告說他有可能被交易，最終薛哲沒有使用合約中的不可交易條款，順利前去遊騎兵。

而對於交易來的L.阿庫尼亞，艾普勒表示球隊看上他優異的運動能力，目前預計還是讓他守游擊，不過也有可能讓他嘗試其他守備位置，因為他曾有站過二壘、中外野的經驗，「他可能會有機會去做這些，但我還是要先跟他談談看。」

L.阿庫尼亞於2018年加入遊騎兵體系，並被MLB Pipeline評比為球隊第3號新秀，加入大都會後，預計會成為球隊農場的頭號大物，

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