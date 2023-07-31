MLB》前田健太5局飆7K失2分吞敗 會被雙城擺上交易桌嗎？

前田健太。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕日籍強投前田健太會轉隊嗎？美國媒體報導，雙城隊持續在聽取其他隊對他以及葛雷（Sonny Gray）的報價。

前田健太今面對皇家主投5局被敲4支安打、包括一支陽春彈，失掉2分，飆出7次三振，可惜隊友沒有給予火力支援，雙城終場以1：2敗下陣來，前田苦吞本季第6敗，賽後防禦率4.53。

請繼續往下閱讀...

《The Athletic》記者海伊斯（Dan Hayes）指出，葛雷與前田健太季末合約就要到期，雙城明年能留住這兩位強投的機率不高，因此如果球團現在考慮將兩人交易出去也是合情合理。

不過雙城今日輸球後已經吞下5連敗，目前在美聯中區雖仍位居龍頭、領先第二名的守護者僅0.5場勝差，該如何在維持競爭力之下又獲得未來資產，考慮制服組的操盤功力。

雙城本季靠輪值打下一片天，只是明星賽後表現逐漸不穩定，今天之前下半季輪值防禦率高達5.38，總管佛威（Derek Falvey）受訪時表示，投手的深度永遠都嫌不夠，只要一有人受傷可能就會出現危機。

然而另一方面，雙城的戰力包括牛棚及打線都仍有需要補強的地方，如果送走兩位強投、補進其他位置的戰力，也是可行策略，海伊斯就指出，目前3A有兩位投手表現不俗，分別是老將凱寇（Dallas Keuchel）及菜鳥瓦蘭德（Louie Varland），可以拉上兩人作為輪值深度，然後發動交易補強牛棚，避免讓葛雷及前田健太季末直接成為自由球員、球團空手而回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法