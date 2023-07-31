晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前田健太5局飆7K失2分吞敗 會被雙城擺上交易桌嗎？

2023/07/31 10:54

前田健太。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕日籍強投前田健太會轉隊嗎？美國媒體報導，雙城隊持續在聽取其他隊對他以及葛雷（Sonny Gray）的報價。

前田健太今面對皇家主投5局被敲4支安打、包括一支陽春彈，失掉2分，飆出7次三振，可惜隊友沒有給予火力支援，雙城終場以1：2敗下陣來，前田苦吞本季第6敗，賽後防禦率4.53。

《The Athletic》記者海伊斯（Dan Hayes）指出，葛雷與前田健太季末合約就要到期，雙城明年能留住這兩位強投的機率不高，因此如果球團現在考慮將兩人交易出去也是合情合理。

不過雙城今日輸球後已經吞下5連敗，目前在美聯中區雖仍位居龍頭、領先第二名的守護者僅0.5場勝差，該如何在維持競爭力之下又獲得未來資產，考慮制服組的操盤功力。

雙城本季靠輪值打下一片天，只是明星賽後表現逐漸不穩定，今天之前下半季輪值防禦率高達5.38，總管佛威（Derek Falvey）受訪時表示，投手的深度永遠都嫌不夠，只要一有人受傷可能就會出現危機。

然而另一方面，雙城的戰力包括牛棚及打線都仍有需要補強的地方，如果送走兩位強投、補進其他位置的戰力，也是可行策略，海伊斯就指出，目前3A有兩位投手表現不俗，分別是老將凱寇（Dallas Keuchel）及菜鳥瓦蘭德（Louie Varland），可以拉上兩人作為輪值深度，然後發動交易補強牛棚，避免讓葛雷及前田健太季末直接成為自由球員、球團空手而回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。