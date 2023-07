MLB》不賣大谷翔平的天使繼續補強！向洛磯換來2位老朋友

葛里查克(右)與克隆將轉戰天使。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕決定不出售陣中二刀流球星大谷翔平的洛杉磯天使隊,在交易大限前持續幫買家,今再與科羅拉多洛磯隊換來兩名打者,分別是外野手葛里查克(Randal Grichuk)與一壘手克隆(C.J. Cron)。

天使外野手沃德(Taylor Ward)昨在與藍鳥的比賽中被觸身球砸中臉部,經診斷後為臉部骨折,今進入60天傷兵名單,例行賽可能不會再回歸,因此球團也立刻進行補強。

31歲的葛里查克是2009年天使首輪第24順位選進的新秀,順位還在同年的楚奧特(Mike Trout)之前(楚奧特為25順位的補償籤),2013年冬天被交易至紅雀,隔年登上大聯盟。

葛里查克隨後曾效力藍鳥,去年被送往洛磯,今年出賽64場打擊率0.308、攻擊指數0.861是自2015年後的最佳表現。7月手感火燙,15場出賽攻擊指數1.137、夯出6轟。

無獨有偶,克隆也是天使的首輪新秀,2011年第17順位獲得青睞,同樣在2014年登上大聯盟,接著曾輾轉效力光芒、雙城、老虎及洛磯,去年首度獲得明星賽肯定,今年出賽56場,打擊率0.260、敲出11轟。

天使送到洛磯的新秀則是農場第8號新秀、1A右投梅登(Jake Madden)以及農場第28號新秀、1A左投歐布萊特(Mason Albright)。

OFFICIAL: The Angels have acquired INF C.J. Cron, OF Randal Grichuk, and cash considerations from the Colorado Rockies in exchange for minor league LHP Mason Albright and RHP Jake Madden. pic.twitter.com/ru01rhhQxY