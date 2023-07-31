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MLB》不賣大谷翔平的天使繼續補強！向洛磯換來2位老朋友

2023/07/31 10:14

葛里查克（右）與克隆將轉戰天使。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕決定不出售陣中二刀流球星大谷翔平的洛杉磯天使隊，在交易大限前持續幫買家，今再與科羅拉多洛磯隊換來兩名打者，分別是外野手葛里查克（Randal Grichuk）與一壘手克隆（C.J. Cron）。

天使外野手沃德（Taylor Ward）昨在與藍鳥的比賽中被觸身球砸中臉部，經診斷後為臉部骨折，今進入60天傷兵名單，例行賽可能不會再回歸，因此球團也立刻進行補強。

31歲的葛里查克是2009年天使首輪第24順位選進的新秀，順位還在同年的楚奧特（Mike Trout）之前（楚奧特為25順位的補償籤），2013年冬天被交易至紅雀，隔年登上大聯盟。

葛里查克隨後曾效力藍鳥，去年被送往洛磯，今年出賽64場打擊率0.308、攻擊指數0.861是自2015年後的最佳表現。7月手感火燙，15場出賽攻擊指數1.137、夯出6轟。

無獨有偶，克隆也是天使的首輪新秀，2011年第17順位獲得青睞，同樣在2014年登上大聯盟，接著曾輾轉效力光芒、雙城、老虎及洛磯，去年首度獲得明星賽肯定，今年出賽56場，打擊率0.260、敲出11轟。

天使送到洛磯的新秀則是農場第8號新秀、1A右投梅登（Jake Madden）以及農場第28號新秀、1A左投歐布萊特（Mason Albright）。

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