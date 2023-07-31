NBA》J博士列出歷史前10大 沒有詹皇跟柯瑞

J博士列出他的NBA歷史前10大球星，當中沒有任何一位現役球員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA史上最強球員總是茶餘飯後的話題，如今退役傳奇飛人「J博士」厄文（Julius Erving）也列出了自己心目中的歷史前10強，令人意外的是沒有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry），甚至連現役球員都沒有。

J博士近日受訪，他列出了心目中的歷史前10大NBA球員，包含了魏斯特（Jerry West）、羅伯森（Oscar Robertson）、貝勒（Elgin Baylor）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅素（Bill Russell）、喬丹（Michael Jordan）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、馬龍（Karl Malone）、以及阿奇巴（Tiny Archibald）。

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J博士表示，其中有5個人是心目中永遠不會更動的名單，他們是羅素、張伯倫、羅伯森、魏斯特、貝勒，「這就是我的歷史最強隊伍，其他人都排在第2隊或第3隊。」他還透露，這份名單早在15歲就已經在他心中確認，這5人沒有先後順序，至始至終都是他認為的最強5人。

有趣的是，J博士還透露他總是和兒子爭論，鄧肯（Tim Duncan）是否應該在這份名單中，而他則堅持馬龍應該要排在鄧肯前面。

至於為什麼名單中沒有現役球員，如詹姆斯、柯瑞等人，前者剛打破了NBA歷史總得分紀錄，後者甚至改變了整個NBA的球風，J博士給出的理由也很簡單，就是這些球員還沒退役，屬於他們自己的球員生涯故事還沒寫完，這也是為什麼他的名單都是退役、甚至是已經退役多年的傳奇選手。

J博士最後笑說，他知道一定有很多人不認同他的想法，他的名單一出來應該會把很多人給惹怒吧。

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