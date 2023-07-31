U12世界盃》各國駐台使節為小選手祝福 日本應援海報有看點

日本台灣交流協會高雄事務所錄製影片為日本U12小選手加油，不忘強調台日友好。（擷取自YouTube）

〔記者蔡文居／台南報導〕2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽於7月28日至8月6日於台南亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場展開，共有12個國家隊的小選手參賽，台南市長黃偉哲也與多國使節錄製影片為小選手們加油！

黃偉哲表示，他與各國使節先禮後兵，一同祝賀2023 WBSC世界盃少棒錦標賽順利進行，但他也私心期許台灣小將在賽事中過關斬將，他與全國人民會一起為選手們加油。

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黃偉哲在影片中表示，台南下半年賽事連連，除了今年夏天來台南看球外，10月台南也將舉辦全國運動會，邀請大家一起到台南看比賽。

影片中，包含美、澳等多國使節皆獻上對U12錦標賽的祝福，他們也以母語為自己國家的孩子加油，例如紐西蘭代表馬嘉博以毛利語「Kia kaha」祝福該國球隊奪冠，韓國代表李殷鎬以韓國式的應援為每屆皆參與球賽的韓國隊加油。日本台灣交流協會高雄事務所除了為日本U12小選手加油外，應援海報不忘強調「日台友情」、「日台之心．攜手前行」。

市府表示，此次影片共有美國在台協會高雄分處處長黃東偉、澳洲辦事處經濟暨政策處處長柏丹禮、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、駐台北韓國代表部代表李殷鎬、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處長Martin Torres、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博等多位駐台使節、代表一同參與錄製。

精華版影片網址：https://youtu.be/3gShnRfblnU

完整版影片網址：https://youtu.be/G_DsDFQECPs

台南市長黃偉哲（左上）與韓、紐、澳駐台使節、代表一起錄製影片為U12小選手加油。（擷取自南市府網路）

日本與捷克、墨西哥、美國駐台使節、代表錄製影片一起為U12小選手加油。（擷取自南市府網路）

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