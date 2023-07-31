晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U12世界盃》各國駐台使節為小選手祝福 日本應援海報有看點

2023/07/31 10:14

日本台灣交流協會高雄事務所錄製影片為日本U12小選手加油，不忘強調台日友好。（擷取自YouTube）

〔記者蔡文居／台南報導〕2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽於7月28日至8月6日於台南亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場展開，共有12個國家隊的小選手參賽，台南市長黃偉哲也與多國使節錄製影片為小選手們加油！

黃偉哲表示，他與各國使節先禮後兵，一同祝賀2023 WBSC世界盃少棒錦標賽順利進行，但他也私心期許台灣小將在賽事中過關斬將，他與全國人民會一起為選手們加油。

黃偉哲在影片中表示，台南下半年賽事連連，除了今年夏天來台南看球外，10月台南也將舉辦全國運動會，邀請大家一起到台南看比賽。

影片中，包含美、澳等多國使節皆獻上對U12錦標賽的祝福，他們也以母語為自己國家的孩子加油，例如紐西蘭代表馬嘉博以毛利語「Kia kaha」祝福該國球隊奪冠，韓國代表李殷鎬以韓國式的應援為每屆皆參與球賽的韓國隊加油。日本台灣交流協會高雄事務所除了為日本U12小選手加油外，應援海報不忘強調「日台友情」、「日台之心．攜手前行」。

市府表示，此次影片共有美國在台協會高雄分處處長黃東偉、澳洲辦事處經濟暨政策處處長柏丹禮、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、駐台北韓國代表部代表李殷鎬、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處長Martin Torres、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博等多位駐台使節、代表一同參與錄製。

精華版影片網址：https://youtu.be/3gShnRfblnU

完整版影片網址：https://youtu.be/G_DsDFQECPs

台南市長黃偉哲（左上）與韓、紐、澳駐台使節、代表一起錄製影片為U12小選手加油。（擷取自南市府網路）

日本與捷克、墨西哥、美國駐台使節、代表錄製影片一起為U12小選手加油。（擷取自南市府網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。