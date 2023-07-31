射箭世錦賽》雷千瑩、湯智鈞領軍台灣隊 本週要拚巴黎奧運資格

射箭反曲弓代表隊教練劉展明、選手湯智鈞、蘇于洋、戴宇軒移地訓練情形。（射箭協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣反曲弓代表隊日前已赴德國進行移地訓練，備戰在7月31日至8月2日舉行的世界射箭錦標賽，爭取2024年巴黎奧運資格。

按照規則，2023年世錦賽團體前3名、2023年亞錦賽金牌、2024年世界資格賽最終賽前3名以及2024年6月24日公布世界團體排名前2名，可取得2024年巴黎奧運男子、女子團體項目參賽資格。

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至於男子、女子個人項目要在今年9月杭州亞洲運動會前2名、2023年世界錦標賽前3名、2023年奧運亞洲區資格賽前2名以及2024年世界資格賽最終賽前2名，另外，在杭州亞洲運動會獲得混合項目金牌，亦可取得巴黎奧運參賽資格。

台灣隊就在2019年世錦賽就是靠著世錦賽取得6席滿額的東京奧運門票，兒本屆世錦賽我國反曲弓代表隊陣容男子隊由東京奧運男團銀牌成員湯智鈞搭配新秀戴宇軒、蘇于洋，女子隊由雷千瑩搭配小將邱意晴、郭紫穎。

為提早適應比賽環境並達到爭取奧運席次的參賽目標，台灣反曲弓、複合弓代表隊已在7月20日前往德國柏林實施移地訓練，做最後調整與備戰，期盼選手們在各國強敵環伺下，立穩腳步並在賽場持續穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績。

射箭反曲弓代表隊教練劉展明、選手湯智鈞、蘇于洋、戴宇軒移地訓練情形。（射箭協會提供）

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