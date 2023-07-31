MLB》用全壘打慶生 J.帕拉修斯再見2分砲為自己送上遙遠祝福

J.帕拉修斯在生日當天敲出再見全壘打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜今日在主場遇上費城人進行3連戰的最終戰，兩隊一路鏖戰到延長賽，最終10局下海盜J.帕拉修斯（Josh Palacios）敲出再見2分砲，幫助球隊以6：4獲勝，值得一提的是，比賽當天正好是J.帕拉修斯生日，他也用這支全壘打為自己慶生。

海盜今日在主場與費城人打到延長賽，10局下J.帕拉修斯是海盜首位打者，在突破僵局制二壘有人的情況下，J.帕拉修斯咬中了費城人後援投手瓦奎茲（Andrew Vasquez）的滑球，將球掃出右外野大牆，形成了一支再見兩分砲。

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壽星J.帕拉修斯今天手感火燙，全場繳出5支3，包含10局下的再見全壘打，賽後受訪他表示，擊出球後他不記得發生什麼事了，說道這可能是除了他出生那天，經歷過最棒的一次生日。值得一提的是，上一位在延長賽敲出再見全壘打的壽星，是2002年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

海盜隊在這系列賽中，以2勝1敗勝出，特別的是，這2勝海盜都是在至少落後2分的情況下，最終逆轉戰局獲勝的。

Josh Palacios hits a walk-off homer on his birthday and it's absolutely ELECTRIC pic.twitter.com/4ydmDGvuYg — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 30, 2023

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