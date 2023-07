MLB》用全壘打慶生 J.帕拉修斯再見2分砲為自己送上遙遠祝福

J.帕拉修斯在生日當天敲出再見全壘打。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕海盜今日在主場遇上費城人進行3連戰的最終戰,兩隊一路鏖戰到延長賽,最終10局下海盜J.帕拉修斯(Josh Palacios)敲出再見2分砲,幫助球隊以6:4獲勝,值得一提的是,比賽當天正好是J.帕拉修斯生日,他也用這支全壘打為自己慶生。

海盜今日在主場與費城人打到延長賽,10局下J.帕拉修斯是海盜首位打者,在突破僵局制二壘有人的情況下,J.帕拉修斯咬中了費城人後援投手瓦奎茲(Andrew Vasquez)的滑球,將球掃出右外野大牆,形成了一支再見兩分砲。

壽星J.帕拉修斯今天手感火燙,全場繳出5支3,包含10局下的再見全壘打,賽後受訪他表示,擊出球後他不記得發生什麼事了,說道這可能是除了他出生那天,經歷過最棒的一次生日。值得一提的是,上一位在延長賽敲出再見全壘打的壽星,是2002年的「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)。

海盜隊在這系列賽中,以2勝1敗勝出,特別的是,這2勝海盜都是在至少落後2分的情況下,最終逆轉戰局獲勝的。

Josh Palacios hits a walk-off homer on his birthday and it's absolutely ELECTRIC pic.twitter.com/4ydmDGvuYg