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MLB》敬遠吃到飽！大谷翔平打擊太可怕 一數據全大聯盟最狂

2023/07/31 11:21

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平近日陷入「沒球打」的窘境，今天又被對手敬遠2次，全壘打數停在39轟，美媒也列出數據表示，大谷是2021年球季以來，全大聯盟被敬遠次數最多的球員。

天使陣中傷兵成群，打線上在沒人可以保護大谷的情況下，各隊投手不是投得很閃，就是選擇直接敬遠大谷，近2戰對上藍鳥，大谷合計獲得4次故意四壞保送。

大谷翔平本季已獲得12次敬遠，與守護者強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）並列全聯盟第一。此外美國數據推特《Codify》指出，自2021年球季至今，大谷一共被敬遠46次，位居全聯盟最多，其次是拉米瑞茲的42次，第三名是索托（Juan Soto）的37次，顯見大谷的打擊威脅有多大。

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