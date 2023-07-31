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MLB》大殺四方！日本火球男後援2局無失分狂飆4K 轉播單位狂讚

2023/07/31 12:01

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日籍火球男藤浪晉太郎今日對洋基後援2局無失分，狂飆4次三振，表現出色，也獲得轉播單位稱讚。

藤浪晉太郎本季原先效力運動家，一開始的角色是先發投手，未料藤浪表現慘烈，幾乎場場崩盤，不過轉任牛棚後，藤浪成功找回自信，被交易至金鶯後，他的角色定位也是後援投手。

藤浪晉太郎。（美聯社）

藤浪今對洋基後援出賽，火球連發大秀K功，投了2局無失分，合計用38球、其中有23顆好球，最快球速100.3英哩（約161公里），狂飆4次三振，被打1支安打，另有1保送，防禦率下修至8.08。

據日媒《Sponichi Annex》報導，藤浪今日的好表現，也讓轉播單位讚不絕口，直呼：「投得真棒，藤浪看起來真的很不錯。」

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