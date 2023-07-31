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MLB》「我們需要投手！」紅襪三壘手呼籲高層趕快補強

2023/07/31 12:00

德弗斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限進入倒數計時，想衝擊季後賽的球隊也紛紛進行補強，紅襪明星三壘手德弗斯（Rafael Devers）今就呼籲高層必須趕快有所動作。

紅襪今不敵巨人吞下2連敗，戰績56勝49敗在美聯東區暫居第4、距離外卡則有2.5場勝差，相較於同區勁敵藍鳥今補進火球後援投手希克斯（Jordan Hicks），紅襪仍是靜悄悄。

今年季初與紅襪簽下一張10年3.13億美元延長合約的德弗斯，絕對是紅襪重返榮耀的基石，他今接受《波士頓環球報》訪問時表示，希望球隊在交易大限前能補強投手端。

「大家都知道我們需要什麼，」德弗斯表示，雖然身為選手只能盡全力在場上貢獻，高層的任何決定都不是自己能控制，「但希望我們在接下來幾天能補強，我們需要投手。」

紅襪在7月打出15勝7敗的成績，讓球隊在交易大限前仍有當買家、衝擊季後賽的機會，德弗斯認為，全隊上下為了戰績都非常努力、「拚了命地到達現在這個位置。」因此希望高層也能有所作為。

「希望他們能在交易大限前為我們換來幾名選手作為回報，」這位2018年紅襪冠軍成員表示，「我是永遠渴望勝利的球員、喜歡季後賽的張力，希望可以有機會回到那個舞台，世界大賽冠軍就是所有人打球的理由。」

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