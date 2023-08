NBA》威金斯扮暖男送親筆簽名鞋 小球迷感動到哭了（影音）

威金斯送親筆簽名鞋給小球迷。(圖取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕勇士明星前鋒威金斯(Andrew Wiggins)近日展開中國行,為自己代言的運動品牌宣傳,而威金斯也在行程中扮演暖男,在球鞋上親筆簽名送給小球迷,讓這位小球迷感動到哭了。

威金斯在行程中遇到小球迷和他要簽名,而儘管他已經上車了,還是願意另外花時間在自己的代言鞋上簽名,並且轉交給這位小球迷,小球迷在收到鞋子後哭著離去,而威金斯則是在車上笑笑地看著球迷離開。

這個暖心影片引來美國媒體轉發,不少球迷都大讚威金斯的暖男行為,不過也有人疑問為什麼威金斯沒有親自下車給他;另外有球迷認為,小朋友會哭其實不是被威金斯感動,而是中國當地的工作人員太兇所導致。

今年暑假威金斯並不會隨加拿大參加世界盃,除了因為想養傷好好休息外,主因在於加拿大籃協2022年時提出國家隊3年計畫,好讓球星們可以參加明年奧運,不過威金斯不希望連續3年休賽季都被國家隊綁住,儘管很想參加巴黎奧運,但他坦言,勇士隊才是他的第一順位,同時也不想要犧牲陪伴家人的時間。

