NBA》威金斯扮暖男送親筆簽名鞋 小球迷感動到哭了（影音）

威金斯送親筆簽名鞋給小球迷。（圖取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星前鋒威金斯（Andrew Wiggins）近日展開中國行，為自己代言的運動品牌宣傳，而威金斯也在行程中扮演暖男，在球鞋上親筆簽名送給小球迷，讓這位小球迷感動到哭了。

威金斯在行程中遇到小球迷和他要簽名，而儘管他已經上車了，還是願意另外花時間在自己的代言鞋上簽名，並且轉交給這位小球迷，小球迷在收到鞋子後哭著離去，而威金斯則是在車上笑笑地看著球迷離開。

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這個暖心影片引來美國媒體轉發，不少球迷都大讚威金斯的暖男行為，不過也有人疑問為什麼威金斯沒有親自下車給他；另外有球迷認為，小朋友會哭其實不是被威金斯感動，而是中國當地的工作人員太兇所導致。

今年暑假威金斯並不會隨加拿大參加世界盃，除了因為想養傷好好休息外，主因在於加拿大籃協2022年時提出國家隊3年計畫，好讓球星們可以參加明年奧運，不過威金斯不希望連續3年休賽季都被國家隊綁住，儘管很想參加巴黎奧運，但他坦言，勇士隊才是他的第一順位，同時也不想要犧牲陪伴家人的時間。

Young Fan in China gets emotional after receiving autographed shoe from Wiggs pic.twitter.com/5iXSGdxdAI — warriorsworld （@warriorsworld） July 30, 2023

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