羽球》麟洋配排名回升成台灣第一男雙 安洗瑩登頂球后再征戰澳洲賽

李洋／王齊麟昨在日本賽奪下暌違2年的冠軍。（取自BWF官網）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓名將安洗瑩拿下超級750系列日本公開賽女單冠軍，本季第7冠到手，本週確定擠下山口茜，登上世界第一，而她也將以頭號種子之姿繼續征戰超級300系列澳洲公開賽，是「女單F4」唯一參戰。

BWF世界羽聯明天將更新世界排名，21歲的南韓名將安洗瑩以10萬3914分首度登上球后寶座，山口茜以10萬1917分退居第二，再來是中國陳雨菲8萬9286分，戴資穎以8萬3274分排第四，接下來將瞄準8月世錦賽。許玟琪排20名，白馭珀23名，宋碩芸28名寫生涯新高。

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超級500系列澳洲公開賽本週開打，安洗瑩首輪要對上加拿大張文玉，台灣女單由白馭珀掛帥，首戰出戰印度班索德，黃宥薰從會內賽出發，首輪對上美國勞倫林。

台灣一哥周天成對上會外賽晉級選手，王子維籤運不佳，對上中國第3種子石宇奇。

昨在日本賽奪下暌違2年的冠軍的「麟洋配」李洋／王齊麟，排名回升至14名，成為台灣第一男雙，他們馬不停蹄轉戰澳洲，首輪將出戰馬來西亞阿尤布／陳蔚強。盧敬堯／楊博涵、李哲輝／楊博軒、楊明哲／邱相榤也將在首輪出擊。

女雙有許雅晴／林琬清、謝沛珊／曾郁琪，混雙張課琦／李芷蓁、楊博軒／胡綾芳都將在首輪上陣。

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