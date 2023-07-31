羽球》培養下個戴資穎、周天成 合庫育樂營今天登場

合庫羽球育樂營今天登場。（合庫提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕合庫體育公益週開跑！合庫銀行的學童球隊育樂營活動，自民國81年開辦迄今，即將邁入第31年；本次的暑期育樂營將於今年7月31日起，在嘉義、台南及屏東等地陸續展開，桌球營、羽球營為期5天，棒球營為期3天，讓小朋友度過豐富愉快的暑假。

合庫桌球、棒球、羽球三支球隊分別成立於民國36年、38年、81年，歷史悠久，培育了眾多國內外知名球星，讓國際看到台灣的軟實力；而長期耕耘及對提升國內體育風氣的努力，更使得合庫自民國98年起連續十四年榮獲「體育推手獎」的肯定。

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合庫從未忘記成立球隊初衷，努力協助政府推廣全民運動，希望能將球類運動風氣從小扎根，以啟發學童的興趣為目標，自民國81年起，除109年到111年因疫情改以支持基層體育方式辦理外，每年暑假都會舉辦桌球、棒球、羽球育樂營活動，至今參加過的學童人數已超過六萬人次。每次活動舉辦期間，球星們都會放下身邊的工作，到營隊親自教導學童球技。

育樂營活動內容十分豐富，包含了基本動作、規則講解、球員禮儀、分組比賽，還有國手級教練的表演賽。育樂營閉幕時，還有摸彩活動，讓參加的小朋友們度過一個好玩又有意義的暑假假期。育樂營不僅是提供小朋友揮灑汗水的地方，也是許多小朋友追星圓夢的地方，看到孩子們認真學習的態度及滿足的笑容，是合庫連續舉辦多年的動力，得到許多家長的認同及肯定，也讓合庫感受到舉辦活動的意義及價值。

合庫羽球育樂營今天登場。（合庫提供）

合庫羽球育樂營今天登場，球員們耐心指導營隊的小朋友。（合庫提供）

合庫羽球育樂營今天登場。（合庫提供）

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