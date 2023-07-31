晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》培養下個戴資穎、周天成 合庫育樂營今天登場

2023/07/31 14:08

合庫羽球育樂營今天登場。（合庫提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕合庫體育公益週開跑！合庫銀行的學童球隊育樂營活動，自民國81年開辦迄今，即將邁入第31年；本次的暑期育樂營將於今年7月31日起，在嘉義、台南及屏東等地陸續展開，桌球營、羽球營為期5天，棒球營為期3天，讓小朋友度過豐富愉快的暑假。

合庫桌球、棒球、羽球三支球隊分別成立於民國36年、38年、81年，歷史悠久，培育了眾多國內外知名球星，讓國際看到台灣的軟實力；而長期耕耘及對提升國內體育風氣的努力，更使得合庫自民國98年起連續十四年榮獲「體育推手獎」的肯定。

合庫從未忘記成立球隊初衷，努力協助政府推廣全民運動，希望能將球類運動風氣從小扎根，以啟發學童的興趣為目標，自民國81年起，除109年到111年因疫情改以支持基層體育方式辦理外，每年暑假都會舉辦桌球、棒球、羽球育樂營活動，至今參加過的學童人數已超過六萬人次。每次活動舉辦期間，球星們都會放下身邊的工作，到營隊親自教導學童球技。

育樂營活動內容十分豐富，包含了基本動作、規則講解、球員禮儀、分組比賽，還有國手級教練的表演賽。育樂營閉幕時，還有摸彩活動，讓參加的小朋友們度過一個好玩又有意義的暑假假期。育樂營不僅是提供小朋友揮灑汗水的地方，也是許多小朋友追星圓夢的地方，看到孩子們認真學習的態度及滿足的笑容，是合庫連續舉辦多年的動力，得到許多家長的認同及肯定，也讓合庫感受到舉辦活動的意義及價值。

合庫羽球育樂營今天登場。（合庫提供）

合庫羽球育樂營今天登場，球員們耐心指導營隊的小朋友。（合庫提供）

合庫羽球育樂營今天登場。（合庫提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。