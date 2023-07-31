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MLB》金河成單月數據力壓大谷翔平 韓媒：教士眼光好

2023/07/31 15:08

金河成。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士韓籍打者金河成7月手感發燙，攻守俱佳，韓國媒體更指出，他的單月WAR（綜合貢獻值）甚至超越天使二刀流球星大谷翔平。

金河成在7月敲出5轟，打擊三圍.341／.451／.553，另有7次盜壘，韓媒《spotvnews》今指出，教士打線陣容豪華眾星雲集，季初應沒有人想到金河成會成為表現最好的打者，但這位南韓強打從6月手感開始加溫，「現在已經找不到不讓金河成擔任開路先鋒的理由了。」

接著報導指出，金河成在數據權威網站「FanGraphs」上7月的WAR值是1.5，在大聯盟僅次小熊貝林傑（Cody Bellinger，1.8）、隊友馬查多（Manny Machado，1.7）、以及太空人麥科密克（Chas McCormick，1.7），天使日籍強打大谷翔平則為1.1。

金河成單月攻守俱佳，在「FanGraphs」網站上打擊的價值（Value）為9.3，大谷翔平其實技高一籌，有9.9，不過大谷擔任指定打擊，而金河成在守備上的價值有1.4，大谷7月投球表現略有起伏，投手端的WAR值為0。

《spotvnews》在報導尾聲表示，當時教士網羅金河成被認為是「重複投資」，現在證明球團的眼光是對的，「現在要準備的可能是一大筆錢了。」

不過金河成今在面對遊騎兵的比賽在隊友高飛犧牲打、跑回本壘的過程，因為採取撲壘的方式與捕手相撞傷及肩膀，最後提早退場，目前被列入每日觀察名單。

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