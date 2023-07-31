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中職》明星賽今天補賽 統一獅入選球員變相6連戰

2023/07/31 14:20

中職明星隊總教練林岳平。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職2023年明星賽今晚6點35分在洲際進行週六第1戰的補賽，由於明天接著進行下半季賽程，擔任中職明星隊總教練的林岳平苦笑說：「我們統一等於打6連戰。」

週六第1戰因雨延到今天補賽，明星隊、台灣隊與聯盟工作人員都必須在台中多住1晚，原本今天的休假瞬間消失，參加明星賽的中職各隊教練與球員幾乎都選擇在今晚賽後離開台中。

林岳平指出，統一明天在天母對味全龍，後天起在花蓮與中信兄弟打3連戰，球隊今晚北上進住飯店、後天早上再前往花蓮，參加明星賽的教練與球員的預定行程，都因為週六因雨延賽而改變。

林岳平表示，來明星賽的統一球員比較麻煩，今天賽後要先趕回台南收拾行李，明天再北上在飯店或天母與球隊會合，這2場明星賽他會適度調度，避免球員的體力與狀態受到太大影響。

林岳平認為，下雨延賽是不可抗力，身為職業球員就要面對，「每隊都有可能碰到，這次只是我們比較辛苦一點，把這2場明星賽算進去，統一等於是打6連戰。」

統一入選明星賽的一軍球員有古林睿煬、林子豪、林靖凱、施子謙、邱浩鈞、陳傑憲、蘇智傑、林安可，林詔恩今年雖在二軍，身體與心理也要面臨4連戰。

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