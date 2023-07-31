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世大運射箭》可惜！彭家楙4強加射不敵哈薩克 稍晚拚銅牌

2023/07/31 14:49

彭家楙。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女將彭家楙今天在成都世大運射箭女子反曲弓個人賽4強，跟哈薩克黛安娜（TURSUNBEK Diana）在前5局戰成5：5平手，可惜加射以8：10不敵對手，以5：6告負，落入銅牌戰。

這是彭家楙生涯第3度參加世大運，她在2017年台北拿下女團金牌，2019年拿坡里進帳個人賽銅牌、混雙金牌。

雖然今年在成都的女團、混雙未能晉級獎牌戰，但彭家楙在個人賽一路過關斬將，以7：3擊敗日本、6：0完封中國，再以6：2打退傳統強權南韓，挺進4強。

彭家楙。（大專體總提供）

休兵一天後，今天進入4強戰，彭家楙開賽還在熱機，以26：28先掉首局，但她在第2局回穩，首支箭就飆出滿分箭，雙方以27：27戰成平手，彭家楙以積分1：3落後。

第3局，彭家楙射出1支箭10分箭，2支9分箭，以28：26勝出，積分以3：3扳成平手。彭家楙第4局首支箭失手射出7分箭，以23：27讓出。關鍵第5局，彭家楙射出3支9分箭，以27：26勝出，雙方積分戰成5：5。

最後加射階段，雙方各射1箭決定勝負，先射的彭家楙射出8分箭，後射的黛安娜射出10分箭，也拿下金牌戰門票，彭家楙則落入銅牌戰。

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