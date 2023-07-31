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世大運射箭》強！彭家楙逆轉南韓強敵 女子反曲弓個人賽奪銅

2023/07/31 15:17

彭家楙6比2擊退南韓李嘉賢連兩屆獲得反曲弓女子個人銅牌。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女將彭家楙今天在成都世大運射箭女子反曲弓個人賽4強，加射階段敗給哈薩克選手黛安娜（TURSUNBEK Diana），接著在銅牌戰從0：2落後連拿3局，以6：2逆轉南韓強敵李佳賢，連3屆參賽都有奪牌紀錄。

彭家楙在個人賽一路過關斬將，以7：3擊敗日本、6：0完封中國，再以6：2打退傳統強權南韓，可惜稍早的4強與哈薩克的黛安娜激戰至5：5後，加射階段以8：10落敗，無緣金牌戰。

另一場4強上演「南韓內戰」，由2016年里約奧運女團金牌成員崔美善以6：4力退李佳賢，進軍金牌戰，李佳賢落入銅牌戰。

李佳賢實力不容小覷，她在去年南韓光州、哥倫比亞麥德林世界盃站個人賽拿下銀牌，首局射出2支10分箭，彭家楙以27：29讓出，但小彭在次局找回準星，射出首支滿分箭，以28：27扳回一城。

表現漸入佳境的彭家楙，在第3局再有1支10分箭，再以28：27勝出，關鍵第4局，兩人前2支箭都射出19分，李佳賢第3箭射出9分，彭家楙以完美10分箭收尾，以29：28奪勝。

彭家楙生涯第3度參加世大運，她曾在2017年台北拿下女團金牌，2019年拿坡里進帳個人賽銅牌、混雙金牌，今年再有個人賽銅牌。

加上彭家楙個人賽銅牌，台灣射箭代表隊本屆在成都拿下4面獎牌，包括男子反曲弓團體銀牌，以及複合弓女團和混雙的銅牌。

彭家楙6比2擊退南韓李嘉賢連兩屆獲得反曲弓女子個人銅牌。（大專體總提供）

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