MLB》紅襪準備幹大事？ 傳正打聽當家外野手賣價

紅襪被傳出願意聽取維杜戈（右）的報價。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊在交易大限前動作不多，賣掉今年表現不佳的工具人赫南德茲（Kike Hernández）後就靜悄悄，甚至讓當家三壘手德弗斯（Rafael Devers）都喊話需要補強投手戰力，今天波士頓媒體《masslive》就透露，紅襪現在已經在聽取外野手維杜戈（Alex Verdugo）的交易價值。

紅襪在本季用1年短約簽下的外野手杜瓦爾（Adam Duvall）先前傳出受到勇士與費城人兩支國聯東區球隊青睞，由於杜瓦爾合約僅剩下不到半季，因此出清他來換取資產會是合理的操作，不過今天卻傳出另一位外野手維杜戈也可能成為紅襪用來交易的籌碼。

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報導指出，一個來自美聯球隊的消息來源證實，紅襪詢問他們是否會對維杜戈感興趣。眾所周知紅襪正在尋求投手陣容的升級，幫助他們能夠在美聯外卡的競爭中脫穎而出。總管布魯姆（Chaim Bloom）在上周也曾表示，他更傾向於交易來還具有控制年限的球員，而不是只能用到本季的租借球員。

維杜戈正好就是紅襪能夠換取仍有控制年限球員的籌碼，目前他還在仲裁的第二年，球隊可以控制他到2024年，今年他的年薪僅630萬美元，因此他的薪水對於想要添加外野戰力的球隊並不會造成負擔，不過預計他在今年結束後將會大幅加薪。

今年維杜戈出賽93場，敲出7轟、39分打點，打擊率2成72，wRC+（加權得分創造值）108，fWAR（綜合貢獻值）2.0已經接近2019年生涯最高的2.1，且他在防守上有顯著的進步，甚至被總教練柯拉（Alex Cora）稱讚是全大聯盟防守最好的右外野手。

如果紅襪交易掉維杜戈，他們外野配置將為左外野手吉田正尚、中外野手杜蘭（Jarren Duran）以及右外野手杜瓦爾（Adam Duvall）。

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