明星賽Live》 林詔恩2.1局好投！ 明星3：0 台灣

第六局

6上，台灣隊更換投手余謙，范國宸四壞保送， 拿莫．伊漾右外野飛球出局，蘇智傑三振出局，林立二壘滾地球出局。

6下，

第五局（明星 3：0 台灣）

5局上，一出局後，吉力吉撈．鞏冠右外野落地安打，詹子賢三振出局，王威晨三振出局。

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5局下，明星隊更換投手施子謙，台灣隊打線三上三下。

第四局（明星 3：0 台灣）

4局上，2出局後，林立左外野二壘打，張志豪三壘飛球出局。

4下，2出局後，辛元旭中間方向安打，台灣隊更換代打宋嘉翔，宋嘉翔遭觸身球，林靖凱游擊滾地球靠游擊手失誤上壘，劉俊豪中外野飛球出局。

第三局（明星 3：0 台灣）

3上，周思齊左外野滾地安打，吉力吉撈．鞏冠四壞保送，詹子賢右外野飛球出局，王威晨由擊小飛球出局，台灣隊更換投手林詔恩，范國宸三壘滾地球出局。

3下，明星隊更換投手陳宇宏，台灣隊打線三上三下。

第二局（明星 3：0 台灣）

2上，台灣隊更換投手陳克羿，一出局後，王威晨游擊平飛安打，范國宸四壞保送，拿莫．伊漾三壘滾地球形成內野安打，蘇智傑本壘後方飛球出局，林立中間方向穿越安打，兩位跑者回來得分，張志豪二壘高飛球出局。

2下，一出局後，辛元旭右外野二壘打，林吳晉瑋四壞保送，林靖凱三振出局，劉俊豪三壘滾地球出局。

二上，林立再敲安，2壘安打，送回范國宸和王威晨。（記者廖耀東攝）

第一局（明星1：0 台灣）

1上，蘇智傑右外野陽春砲，林立三壘滾地球靠失誤上壘，投手暴投，跑者上二壘，張志豪三振出局，周思齊左外野飛球出局，投手暴投上三壘，吉力吉撈．鞏冠游擊滾地球出局。

蘇智傑全壘打。（記者廖耀東攝）

蘇智傑全壘打。（記者廖耀東攝）

1下，林孝程投手滾地球形成內野安打，宋晟睿投手前滾地球形成雙殺，岳政華中外野落地安打，劉基鴻三壘滾地球出局。

台灣隊先發打序

1 林孝程 LF

2 宋晟睿 RF

3 岳政華 CF

4 劉基鴻 1B

5 林子豪 DH

6 辛元旭 3B

7 林吳晉瑋 C

8 林靖凱 SS

9 劉俊豪 2B

先發投手：古林睿煬

明星賽先發打序

1 蘇智傑 LF

2 林立 2B

3 張志豪 CF

4 周思齊 DH

5 吉力吉撈．鞏冠 C

6 詹子賢 RF

7 王威晨 3B

8 范國宸 1B

9 拿莫．伊漾 SS

先發投手：肯特

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