U12台灣對決委內瑞拉爭小組第一 今日賽事預告與轉播

U12台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，天使將派出右投坎寧（Griffin Canning），對決勇士摩頓（Charlie Morton），喜愛大聯盟的球迷記得收看囉!

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U12今天台灣小將將對上委內瑞拉，爭取小組第一的位置，請大家鎖定轉播為小將加油囉!

中職有兩場賽事，第一場味全龍對決統一獅，味全龍將派出綺龍而統一獅將派出克維斯，第二場樂天桃猿對決富邦悍將，樂天桃猿將派出霍爾對決悍將新洋投伍茲，記得收看囉!

世大運部分，吳承倫/林暐傑/黃維德將在男子10公尺空氣手槍決賽，記得鎖定轉播囉!

MLB

07:00 天使@勇士 愛爾達體育1台、緯來體育

日職

17:00 樂天@歐力士 ELEVEN2

U12

11:00 澳洲@日本

14:30 多明尼加@紐西蘭

18:30 委內瑞拉@台灣

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 味全龍@統一獅 ELEVEN1

18:35 樂天桃猿@富邦悍將 MOMOTv

世大運

11:20 吳承倫/林暐傑/黃維德 射擊 男子10公尺空氣手槍決賽

轉播:愛爾達體育2台

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