世大運跆拳道》和哈薩克女將激戰3回合 黃映瑄進帳銀牌

黃映瑄。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣跆拳道新星黃映瑄今在世大運女子46公斤級金牌戰，以1：2不敵哈薩克女將巴吉舍娃（Rita Bakisheva），仍為台灣隊進帳1面銀牌。

國立體大大一升大二的黃映瑄，去年在世錦賽中展現初生之犢不畏虎精神，扳倒世界第一的好手，拿下銅牌，也是她生涯首面國際賽獎牌。

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這次迎來生涯首次世大運，黃映瑄表現出色，從16強戰出發的她，一連擊敗伊朗、印尼女將，闖進4強。她在4強戰則以直落二力退亞塞拜然阿卡巴若娃（Minaya Akbarova），將問鼎生涯首面世大運獎牌。

黃映瑄在金牌戰碰上哈薩克的巴吉舍娃，開賽率先以前腳攻擊得分，一番試探後又以正拳進攻拿下分數，取得領先；但在倒數階段，哈薩克選手提出挑戰，確認有拿到上端攻擊的3分，迎頭趕上，黃映瑄也被影響節奏，第一回合以6：10讓出。

第二回合黃映瑄穩健出擊率先得分，但對方很快反擊，扳平戰局，雙方戰成3：3，但黃映瑄攻擊得分握有優勢，拿下勝利。進入決勝回合，黃映瑄雖先失分，但積極反擊讓對方倒地，搶下分數，可惜最後關頭又被對手踢中上端，最終以2：10落敗，仍進帳1面銀牌。

台灣跆拳道隊日前在品勢摘下1銀1銅，加上今天對打的1面銀牌，連續3天都有獎牌進帳；稍晚羅嘉翎將在女子57公斤級金牌戰登場，男子選手邱義睿則要爭取男子68公斤級的金牌，兩人都要碰上南韓勁敵。

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